    苗栗高鐵特定區產專區 啟動地目變更

    2025/12/02 05:30 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗高鐵特定區內兩塊產業專用區，標售42次乏人問津，圖為高鐵特定區。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣議員林寶珠昨總質詢關心高鐵特定區兩塊產業專用區招標四十二次，均乏人問津，要求縣府重新調整定位；縣長鍾東錦表示，已啟動地目變更，開放部份住宅用地。

    林寶珠質詢指出，苗栗高鐵特定區內兩塊產業專用區，面積共七．一三九公頃，從二〇一四年開始標售，迄今乏人問津，是標售策略有問題，還是規範及價格有問題？縣府有學者及專家組成審查小組，標不出去的真正原因為何？由於苗栗縣還在負債並支付利息，建議該產專區應進行通盤檢討，調整定位。

    財政處長郭春美答詢，標不出去的原因主要是面積、金額大，必須財力雄厚才有可能來投標，由於五年處分期已過，已向內政部重新申請，加上處分土地有土地法相關規定，若內政部同意出售，將請審委會考量調整售價。

    鍾東錦指出，已請工商發展處啟動地目變更一年多，之前有家電視公司來評估想蓋大樓，但用租的方式，因縣府負債太多，現行不適合用租的，之後就沒再接觸，如果一直標不出，出租也是一個方法，目前已經啟動地目變更，評估開放部分住宅用地，標售就比較容易。

