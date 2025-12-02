苗栗耶誕城 竹南運動公園點燈

苗栗耶誕城系列活動19至24日在竹南運動公園登場，以「雪」與「光」為主題，打造多處光影燈區。圖為「馴鹿雪原谷」燈區。（苗縣府提供）

二〇二五苗栗耶誕城系列活動將於十九至廿四日在竹南運動公園登場，規劃音樂、美食活動，苗栗縣府也以「雪」與「光」為設計主題，在公園打造巨型耶誕樹、馴鹿及大型雪橇車造景、雪國貓裏喵與互動光廊等光影燈區，縣長鍾東錦等人昨晚主持點燈儀式，將一路浪漫到明年元月四日，邀請民眾造訪體驗「Chill 雪奇遇」，感受苗栗耶誕佳節氛圍。

光影燈區搭配音樂、美食 19至24日登場

主燈區「下雪耶誕樹主秀」，以鋼構打造十公尺高耶誕樹，外層交織著暖白與冰藍色的光芒，活動期間每週五至週日及元旦，每晚六、七、八、九整點有五分鐘下雪秀，讓民眾體驗雪花紛飛的浪漫。

「馴鹿雪原谷」透過金色燈光映照草地，營造靜謐又溫暖的冬夜意境，並設置可供民眾入座拍照的大型雪橇車造景，搭配馴鹿燈飾與暖白光源，讓遊客彷彿置身於耶誕雪夜，重現馴鹿馱著祝福前行的經典畫面。「貓裏喵」也將以六款「雪國」造型現身童話小鎮，營造溫馨歡樂的親子共遊氛圍。

「雪映之丘」設置多組互動腳踏板裝置，每踩一步，即可觸發一條燈帶從腳下延伸發光，踩踏越多次，雪丘的亮度就越高，最終形成光帶交織的壯麗畫面，象徵著冬夜中溫暖的擴散與共享；園區中央走廊的樹木也以暖白光布置樹燈，並懸掛細條狀流星燈，使光線如星光撒落林間，展現「靜謐森林中的溫暖之光」。

