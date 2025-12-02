為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    長達5米 高屏溪流域人文信仰圖展出

    2025/12/02 05:30 記者蘇福男／高雄報導
    藝術家林建志特地繪製長達五公尺的《高屏溪流域人文信仰圖》。（高史博提供）

    藝術家林建志特地繪製長達五公尺的《高屏溪流域人文信仰圖》。（高史博提供）

    全長一七一公里的高屏溪，流經高市十二個行政區，牽引著各種族群民生所需、多元信仰與文化發展，高雄市立歷史博物館（簡稱高史博）即日起展出《這條河很神！高屏溪流域的信仰故事》特展，藝術家林建志特地繪製長達五公尺的《高屏溪流域人文信仰圖》，成為展場一大亮點。

    特展精選卡那卡那富族河祭、拉阿魯哇族聖貝祭、大武壠族夜祭、美濃客家八音團、美濃廣善堂送字紙灰、新威勸善堂祭河江敬義塚祭典、下淡水溪六庄頭義勇公做大小功、林園鳳芸宮媽祖海巡等多項無形文化資產，展現高屏溪流域凝聚民俗文化的力量。

    高史博表示，高屏溪特展以蜿蜒的流向曲面，規劃「溪水流過人間」、「神靈與子民共棲之地」、「敬天祭河送字灰」、「勇魂與守護神」四大展區，並展出林建志繪製的《高屏溪流域人文信仰圖》，卡那卡那富族和拉阿魯哇族的傳統服飾及漁獵工具、大武壠族織品與公廨模型、客家八音樂器、義勇公旌義匾，與攝影師劉安明於一九五〇年代拍攝的送字紙灰珍貴影像。

