高雄新闢4園區 增近萬就業人口

經濟部在高雄新增開發四處園區，其中仁武科技產業園區為永達技術學院仁武校區的退場校地。（資料照）

資訊電子業平均年薪不到百萬 廠商進駐可望有助拉抬薪資

行政院主計總處公布去年各縣市員工全年平均總薪資，高雄市的資訊電子業的薪資水準居五都（不含台北市）最低，經濟部已著手在高雄持續開發楠梓科技產業園區第三園區、高雄軟體園區二期、仁武科技產業園區、北高雄產業園區等四處，預估增加九八四五個就業人口，有助拉抬高雄的薪資。

主計總處統計資料指出，台北市資訊電子業因就業人數較低未納入統計，其餘五都的資訊電子業受僱員工平均年薪資最高為台南市一四一萬元，其餘依序為台中市一二三．七萬元、桃園市一一五萬元、新北市一一〇．三萬元，高雄僅九十六．三萬元，唯一低於百萬。

楠梓第三園區完成招商 明年2月開工

立法院經濟委員會日前南下考察，經濟部產業園區管理局的資料顯示，轄管高雄現有的十三處園區為楠梓科技產業園區（含第二園區）、前鎮科技產業園區（含臨廣及成功）、高雄軟體園區，以及永安、仁武、大社、大發、鳳山、林園、臨海等產業園區，就業人數逾十四萬。

仁武科技產業園區 為永達退場校地

為滿足產業發展需求，經濟部已著手再開發楠梓第三園區（已完成招商，預計明年二月開工）、高雄軟體園區二期（第一棟大樓興建中且招商中）、仁武科技產業園區（預計明年下半年開發及招商）、北高雄產業園區（開發中，出租率逾九成）等四處，面積共約五十六公頃，比較特別的是，仁武科技產業園區為永達技術學院仁武校區的退場校地，園區面積七．三五公頃，規劃為半導體產業聚落，正辦理環評及都計變更中，預計明年下半年招商，可創造近兩千個就業機會。

上述新闢的園區預估將增加九八四五個就業人口，且以電子科技業居多，未來廠商進駐後，可望進一步提升高雄資訊電子業的水準。

