屏大「學輔犬」毛毛退休 迎接3新成員

屏東大學迎接三隻新輔助犬。 （記者葉永騫攝）

屏東大學昨天為學習輔助犬「毛毛」辦理退休，並迎接三隻新犬加入，毛毛退休後將由領犬員宋承諭認養；宋承諭說，毛毛是流浪犬，原來很封閉，不敢接觸外界，他慢慢帶領才打開毛毛心房，退休後會讓牠快樂的生活。

宋承諭表示，毛毛的個性溫和，在專業輔助工作上表現優秀，深受學生與教職員喜愛，他就讀特教系大一時與毛毛接觸，發現毛毛很穩定，不管是老人和小孩都能很好的相處，深受歡迎，毛毛已經十二歲了，他和毛毛感情深厚，如同家人般親近，毛毛退休後將和他一起相伴。

屏東大學為感謝毛毛過去的付出，校長陳永森昨天頒發「退休大禮包」表達祝福，現場並迎來三隻新加入的學習輔助犬，將接棒投入輔助與教育服務，延續輔助犬計畫。

陳永森指出，三隻新輔助犬，Benson是主動找上領犬員，讓大家深刻印象，專業評估後非常適合擔任學輔犬，正式成為新成員後，將在校園中展現牠溫暖的力量；Fance是前緝毒犬、紅火蟻偵測犬，轉職成為學輔犬後，更適合走入教育現場；Dobby是從水溝中救起流浪狗，個性溫柔，重獲新生的故事，最能療癒人心。

學輔犬可服務閱讀障礙生

陳永森說，屏東大學成立學習輔助犬訓練中心，在領犬員帶領下，學輔犬不僅深入社區學校服務有閱讀障礙的學生，並與社福機構合作，服務心智障礙者。

學習輔助犬「毛毛」退休後，將由領犬員宋承諭認養。（記者葉永騫攝）

