    森林護管員錄取49人 女性16人占比創新高

    2025/12/02 05:30 記者楊媛婷／台北報導
    森林護管員甄試昨放榜，總計錄取四十九人，女性錄取人數達十六人，占卅二．六五％，是歷年女性錄取占比最高一次。圖為林業署新竹分署日前舉行森林護管員甄試。 （資料照，林保署新竹分署提供）

    森林護管員甄試昨放榜，農業部林業保育署表示，這次總計錄取四十九人，其中女性錄取達十六人，占卅二．六五％，是歷年占比最高一次，顯示守護山林沒有性別框架。

    守護山林的森林護管員甄試分術科、筆試與口試，通過騎乘循環檔普通重型機車以及一千五百公尺負重跑走等術科考試後，才能取得參加筆試與口試資格。林保署表示，這次森林護管員到考一八五人、錄取四十九人，錄取率二六．四九％。

    本次新進人員平均年齡卅四．四一歲，最年長者五十七歲，最年輕者廿一歲；大學以上學歷有卅二人，具原住民身分者十九人；女性錄取十六人，為歷年最多，顯示女力逐漸成為堅強後盾；錄取人員具多元背景，跨及林業、護理、財務金融、美工到視覺傳達設計等領域。

    林保署表示，所有錄取人員將於明年一月五日報到，接受為期一個月的專業與實務訓練，未來將與資深護管員共同巡護山林，執行森林資源經營管理、保育與查緝盜伐濫墾等國土保安工作，還有陪伴社區、推動部落合作等。

