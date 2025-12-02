清潔液沖熱茶導致3顧客不適 台中春水堂公益店勒令停業

春水堂以珍珠奶茶聞名，近日爆出顧客誤飲清潔液意外。 （資料照）

台中春水堂公益店前天驚傳員工誤將貼有「清潔中」標示保溫瓶，幫三名顧客回沖飲料，導致顧客不適送急診，台中食安處當天即前往稽查，並勒令即起停業，同時將業者移送台中地檢署偵辦，依食品安全衛生管理法可處七年以下有期徒刑，得併科一千萬以下罰金。春水堂強調，剛到職二週的新人，誤拿裝有清潔用水（碳酸氫鈉）熱水瓶才釀成大錯。

春水堂：新進人員誤用

春水堂公益店這二天都拉下鐵門，記者致電，業者原本稱是員工教育訓練，後來說明該事件是因新進員工誤將裝稀釋清潔液的保溫瓶，當成回沖熱茶的容器，幫消費者回沖，結果有三名顧客喝完出現不適症狀，立刻派員陪客人前往中國醫藥大學附設醫院掛急診。

請繼續往下閱讀...

春水堂表示，該新進員工只到職二週，當天使用「碳酸氫鈉」清洗保溫瓶（非工業用檸檬酸），顧客沒有如外傳的喉嚨灼傷，春水堂將支付醫療費用並持續關心顧客健康；中國醫藥大學附設醫院表示，病人經急診治療後已返家休養，並無立即生命危險。

台中市食品藥物安全處卅日派員稽查，勒令公益店即日起停業，食安處指出，業者行為涉違反食安法第十五條規定，勒令暫停營業，並要求立即改善，待食安處後續複查合格後才可復業。此外，也將依同法第四十九條規定，將業者移送台中地檢署偵辦。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法