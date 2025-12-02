下一個諾貝爾獎得主?! 中研院表揚6優秀年輕學者、5本專書作者

中央研究院昨日舉辦2025年「年輕學者研究成果獎」與「第14屆人文及社會科學學術性專書獎」頒獎典禮，表揚6位優秀年輕學者、5本專書作者。 （記者林曉雲攝）

下一個諾貝爾獎得主？總統賴清德日前強調，未來三十年內台灣在醫學、物理、化學等領域，至少要得三個諾貝爾獎。中央研究院昨頒發「年輕學者研究成果獎」與「第十四屆人文及社會科學學術性專書獎」，表揚六位優秀年輕學者、五本專書作者。其中，中研院資訊科學研究所副研究員王建堯，以創新神經網路設計與表徵學習方法，推動即時物件偵測與邊緣AI發展，其開源程式碼已被引用總計逾五萬次獲肯定。

中研院長廖俊智表示，年輕學者得獎者的責任更大，要更努力解決更多更重要問題。

王建堯AI開源程式碼引用逾5萬次

王建堯說明，其研究突破以往AI須依賴雲端與昂貴設備的限制，提出一種可在手機、車載與邊緣端運行的輕量化網路架構，讓網路具更高效率、偏誤更低、推論更快速，該技術開放後五年間，已被全球研究與開發團隊使用超過五萬次，去年被Google Scholar Metrics評為全球最具影響力論文之一，此成果不僅提升台灣與中研院在AI領域的能見度，也讓AI走進各種日常裝置，擴大應用可能性，證明台灣可以做到世界級的研究成果。

「年輕學者研究成果獎」得獎者還包括清華大學副教授楊東翰、中研院副研究員陳昇宏、副研究員孔令偉、副研究員沈智新、副研究員楊宗翰，可各獲六十萬元獎金 。

專書獎得主各獲60萬元獎金

此外，專書獎得主包括中研院副研究員鮑彤（Nathan F. Batto）、中研院兼任研究員黃寬重、台灣大學教授高嘉謙、中興大學教授陳春美、政治大學講座教授陳音頤，各獲六十萬元獎金。

