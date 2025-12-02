為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    健保支付AADC缺乏症1針1億 衛福部長：臨床試驗存活期延長

    2025/12/02 05:30 記者林志怡／台北報導
    石崇良指出，AADC缺乏症藥物不是只能延長病童壽命到20歲，而是因為臨床試驗時間還不夠久，健保納入暫時性支付的過程中也有經過評估。（資料照，記者陳宇睿攝）

    石崇良指出，AADC缺乏症藥物不是只能延長病童壽命到20歲，而是因為臨床試驗時間還不夠久，健保納入暫時性支付的過程中也有經過評估。（資料照，記者陳宇睿攝）

    衛福部健保署自今年十二月起，對十八個月以上、六歲以下AADC缺乏症患者提供新藥暫時性支付，但有醫師質疑新藥只能讓患者壽命延長至廿歲以上，且患者仍需要一輩子醫療照顧。衛福部長石崇良表示，這項藥物不是只能延長病童壽命到廿歲，而是因為臨床試驗時間還不夠久，過程中也有經過評估。

    AADC（芳香族L︱胺基酸脫羧酵素）缺乏症患者因先天性的基因缺陷，無法合成功能正常的AADC，造成類似帕金森氏症的嚴重運動障礙，平均壽命僅約七歲。

    醫師質疑費用可幫助更多癌患

    「在病童身上花掉一億元，就是從別的疾病補過來！」胸腔內科醫師蘇一峰在臉書貼文指出，AADC缺乏症基因治療製劑雖可讓患者壽命延長至超過廿歲，但一針就要一億元，同樣的費用可幫助一百至兩百個癌症病患，且AADC缺乏症病童用藥之後仍有運動障礙，九成無法獨立行走，並同時有智能障礙，還是一輩子需要醫療照顧。

    對於相關質疑，石崇良說，突破性新藥問世為過去無法處理的疾病帶來新的希望與期待，但同時也伴隨著極高費用，「就像我老婆問我，如果我跟你媽媽掉進海裡，你要先救誰？健保就是面臨這樣的困境。」

    石崇良：醫療科技評估決定給付

    石崇良說，健保透過「醫療科技評估（HTA）」評估決定是否將藥物納入給付，以AADC缺乏症用藥來說，相關藥物已經進入第二期臨床試驗，除相關報告顯示效果顯著，可延長病童壽命，病友團體調查也發現個案症狀大幅改善，且這項藥物不是只能延長病童壽命到廿歲，而是因為臨床試驗時間還不夠久，目前還只能觀察到廿歲左右。

    此外，石崇良說，這項AADC缺乏症藥物是在台灣進行臨床試驗，計有廿六名個案使用，除二人因其他原因過世，其他患者都還存活，且存活期均有延長，因此專家委員會審酌國際報告、國內數據、HTA等評估後通過，提到共擬會，健保藥品審議過程中都是採取這樣的標準做法。

