基隆河油污染 新山供水區28校採樣送驗

基隆河發生油污染事件，基隆市自來水充滿油味，水公司派水車供應民生用水。（自來水公司提供）

基隆河上週傳出遭油污污染，自來水公司第一區管理處緊急停止八堵抽水站抽水，以新山水庫原水啟動淨水程序，進行原水管及供水管網大規模排水與循環沖洗作業，希望排除有異味的自來水。基隆市議長童子瑋昨要求市府，在週一上學前完成所有受影響學校的水質置換與檢測，確保校園用水安全，他也會持續追蹤環保局的調查結果，讓市民掌握真相。

自來水有油味 5區用戶受影響

基隆市長謝國樑昨下午在臉書貼文指出，市府與自來水公司已完成全市七區學校的水質確認，暖暖、六堵、安樂、貢寮淨水場供水的學校，水質初步正常；新山淨水場供水範圍則已全面採樣，共廿八所學校送驗，會隨時對外說明。另已要求自來水公司提供水車，支援必要的民生及校園用水，確保供水不中斷。

水公司第一區管理處副處長陳昭賢指出，經過多輪採樣檢測水質，均符合飲用水標準。部分用戶反映水仍有油味，他建議先排清並清洗水塔後重新蓄水；若家中無蓄水設備，可直接打開水龍頭排水，待異味散去後再使用。

童子瑋說，目前確認污染源是從基隆河進入八堵抽水站，進而影響新山淨水場特定管網，受影響範圍包含安樂、七堵、仁愛、中山、信義等五區的部分用戶，雖然台水的數據都符合水質標準，仍須等環保局最終調查確認。

