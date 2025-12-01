為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    士林官邸菊展 估12月上旬盛開

    2025/12/01 05:30 記者董冠怡／台北報導
    士林官邸菊展內有噴水池，花團錦簇色彩繽紛。（記者董冠怡攝）

    台北市「士林官邸菊展」十一月廿八日開展，將展至十二月十四日，首週週末就有不少民眾搶先賞花，可惜花況尚未盛開，不少人抱怨越來越不好看；公園處說明，受近期天氣變化影響，花期略微延後，最佳賞花期落在十二月上旬。

    昨天早上八點不到，士林官邸陸續湧入賞花拍照人潮，尤以年長者居多，許多人胸前掛著敬老卡結伴同行。連兩天賞菊的李女士說，花況很美，很喜歡向陽逐夢、夢花園和大立菊展區；前一天參觀聽到有薩克斯風演奏，她昨天就帶著笛子到場即興吹奏，獲得不少遊客掌聲。

    有民眾讚美今年菊展安排佳且有創意，也有人抱怨花況不理想，指以前菊展以花為主，去年一進大門就有很多菊花及擺設，今年數量較少，反倒裝置藝術變多，希望十二月上旬可以迎來盛開景象。

    公園處說明，今年因天氣忽冷忽熱，許多品種含苞未放，往年門口布置很多大菊，今年改以中小菊為主要元素，但菊花數量未減少，鄰近區域增設向日葵花海，連帶變化展區布置設計，將大菊挪往展場後方，有別於往年的觀賞體驗，目前養護中的菊花，若有機會仍會推出展覽。

    水晶紫品種的菊花盛開，在陽光照射下閃閃發光。（記者董冠怡攝）

