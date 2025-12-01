北士科周邊工廠老聚落 納產專區解套

松山機場周邊受航高限制地區將放寬建蔽率，圖為莊敬里。（記者孫唯容攝）

記者何玉華／專題報導

台北市首次啟動全市都市計畫通盤檢討，除了放寬住宅區商業使用外，對早期工業區「客廳即工廠」的老舊聚落，也擬依南港產專區模式，研議將士林、北投部分路段劃設為產專區開發許可範圍，放寬住宅使用；也將放寬松山機場周邊航高管制範圍的建蔽率、艋舺大道及市民大道沿線基準容積率；另有部分電力、交通、公墓等公共設施用地約十二．六五公頃，已無使用需求，也將解編變更為適當分區，回歸地主使用。

部分公保地解編 回歸地主使用

台北市早期有許多工業區是以「家庭即工廠」營運，產生住工混合、聚落老舊而密集，隨著內湖科技園區、南港軟體園區等產業結構轉變，即以劃定為產業專區形式，放寬工業區做住宅使用，且不受工業區變更住宅區需回饋卅七％土地規範，產專區內符合一九九四年以前或一九六九年八月前已存在的合法建物，有實際居住事實且非屬工廠、廠房，即可認定為「老舊聚落」，都更時即免回饋得作住宅使用。

工業區放寬住宅使用 都更免回饋

目前除設有南港產專區，內湖的北勢湖、新明路工業區（包含石潭里、週美里、西康里）也已變更為產專區，主要計畫今年八月廿一日已公告實施，細部計畫修正中，待提市都委會報告後即可實施。此次全市通檢，也將北投士林科技園區納入研議，還有南港、內湖區，包括中央南路、蘆洲里、重陽路、後港等路段的零星工業區老舊聚落，都將劃設為產專區開發許可範圍。

松機航高限制區 將放寬建蔽率

此外，松山機場周邊受航高限制地區，如都更危老重建時遇高度限制時，將放寬建蔽率；艋舺大道及市民大道沿線提供捷運穿越獎勵機制，鄰接道路實際供人車通行寬度達卅公尺以上，基準容積仍為二二五％者，辦理回饋後，得提升為三〇〇％，但都須經都委會審議通過為準。

都發局指出，一九七九年人口快速增加，開發需求高漲，變更廿五處保護區為住宅區，規定以自辦市地重劃方式整體開發，迄今僅少部分地區完成開發，且土地利用限制高，為促進地主權益及環境保育意識，全市通檢案擬將北投五處及士林十四處「保變住」約四〇三公頃住宅區土地，回復為保護區；另有部分電力、交通、公墓等公共設施用地約十二．六五公頃，已無使用需求，也將解編變更為適當分區，回歸地主使用。

