北市全市通檢 赤峰、南西商圈將放寬使用

台北市首次啟動全市都市計畫通盤檢討，南西商圈將劃定商圈範圍及放寬鄰路寬限制。（資料照）

首次啟動 預計明年初公展 將鬆綁7大方向使用限制

記者何玉華／專題報導

台北市過去陸續進行單一行政區都市計畫通盤檢討，首次啟動的全市都市計畫通盤檢討，預計明年初公開展覽，變更類型含七大方向放寬使用，包括住宅區放寬商業使用、工業區老舊聚落轉型產專區放寬住宅使用、檢討山限區範圍、松山機場周邊航高管制範圍放寬建蔽率、艋舺大道及市民大道放寬容積率、保變住地區解編、公設用地解編等，範圍擴及全市，影響民眾權益甚鉅。

艋舺、市民大道 放寬基準容積

都發局指出，此次通檢以促進產業發展、推動都更改建、維護民眾權益為三大主軸；其中近年快速興起的赤峰商圈、南西心中山商圈，因巷弄內大多屬住宅區，去年四月有大量店家被檢舉違反土地使用分區管制違規使用，商圈一度岌岌可危；市府先輔導商家成立管理組織納管，此次納入全市通檢，將放寬住宅區做商業使用，合法變更後兼顧地區住宅環境品質及商圈適度發展。

師大商圈變更未成 五分埔續存

都發局指出，隨著城市發展，住宅區內逐漸出現店家群聚而成密集商圈，導致原在地住戶與商家出現爭議，過去有師大商圈、五分埔商圈等爭議；師大商圈發生比較早，約在二〇一二年，雖也曾提出評點制管理，並規劃於大安區都計通盤檢討時變更，但居民反對者眾，因此未變更，最終依違反都市計畫法通案原則處理，進而出現關店潮，師大商圈沒落。五分埔商圈則於二〇一九年信義區都計通盤檢討中，成功變更為「第三種住宅區（特）」，放寬零售業、批發業進駐，店家就地合法，商圈持續發展。

巷弄文青小店 住宅區違規使用

赤峰商圈原為販賣二手汽車零件及廢五金的「打鐵街」，亦列為台北文化小旅行地點之一，南西心中山商圈也因鄰近南京西路百貨區與捷運中山站、雙連站，近年來觀光客增加，巷弄逐漸聚集特色餐館、咖啡店、甜點店、服飾店等文青小店，但除了鄰承德路、南京西路、線形公園周邊為商業區，巷弄內的土地多為住宅區，餐飲、零售業經營必須臨接寬八公尺以上道路、限一樓或地下一樓等限制，導致現況違規使用嚴重。

2商圈變更後 可做零售、餐飲

此次通檢，市府將赤峰商圈、南西心中山商圈，從「第四種住宅區」變更為「第四種住宅區（特）」，將劃定商圈範圍及放寬鄰路寬限制，放寬日常服務、零售、飲食等行業使用，預計明年初辦理公開展覽及說明會，民眾可對相關內容提出書面意見，併同送進都市計畫委員會審議。

台北市首次啟動全市都市計畫通盤檢討，赤峰商圈將放寬商業使用。（資料照）

