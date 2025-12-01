為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    偏鄉學童圓夢 最小心願要一支筆

    2025/12/01 05:30 記者陳冠備／彰化報導
    樂林食物銀行舉辦耶誕圓夢計畫，其中最大願望是一台PS5，活動現場順利幫學童圓夢。（記者陳冠備攝）

    樂林食物銀行舉辦耶誕圓夢計畫，其中最大願望是一台PS5，活動現場順利幫學童圓夢。（記者陳冠備攝）

    彰化縣樂林食物銀行慈善會連續七年舉辦「許孩子一個夢」耶誕圓夢計畫，今年愛心版圖再擴大，從原本的彰化西南角四鄉鎮，延伸至線西、鹿港及南投縣等偏鄉地區，活動共吸引四〇一位學童申請，最終成功媒合三六二份圓夢禮物，最多孩子許願想要「一雙球鞋」，最小的願望，竟然只是一支鉛筆。

    樂林食物銀行理事長洪毓雯表示，今年圓夢活動獲得不少善心人士熱烈響應，一小時內完成所有願望認養。其中，最大願望是想要一台PS5遊戲機，一位長期洗腎的病童，不能到戶外運動，只能在家上網玩遊戲，但父母收入有限，直到這次圓夢計畫，才許願能有遊戲機，陪伴他度過洗腎時間。

    林姓五年級學童表示，以前騎的二手車生鏽、輪胎磨損，最近還因此摔傷膝蓋，他渴望有一輛新腳踏車，很開心願望成真。

    洪毓雯表示，今年願望計畫，有廿九位許願要腳踏車，八十位孩子許願要一雙鞋子，甚至有孩子只想要「一支筆」，反映學童對基本生活物資的需求。她強調，圓夢計畫核心不僅是送禮，更是透過「許願」機制，發掘隱藏在角落、未被社福體系完全覆蓋的邊緣戶與急難家庭。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播