偏鄉學童圓夢 最小心願要一支筆

樂林食物銀行舉辦耶誕圓夢計畫，其中最大願望是一台PS5，活動現場順利幫學童圓夢。（記者陳冠備攝）

彰化縣樂林食物銀行慈善會連續七年舉辦「許孩子一個夢」耶誕圓夢計畫，今年愛心版圖再擴大，從原本的彰化西南角四鄉鎮，延伸至線西、鹿港及南投縣等偏鄉地區，活動共吸引四〇一位學童申請，最終成功媒合三六二份圓夢禮物，最多孩子許願想要「一雙球鞋」，最小的願望，竟然只是一支鉛筆。

樂林食物銀行理事長洪毓雯表示，今年圓夢活動獲得不少善心人士熱烈響應，一小時內完成所有願望認養。其中，最大願望是想要一台PS5遊戲機，一位長期洗腎的病童，不能到戶外運動，只能在家上網玩遊戲，但父母收入有限，直到這次圓夢計畫，才許願能有遊戲機，陪伴他度過洗腎時間。

林姓五年級學童表示，以前騎的二手車生鏽、輪胎磨損，最近還因此摔傷膝蓋，他渴望有一輛新腳踏車，很開心願望成真。

洪毓雯表示，今年願望計畫，有廿九位許願要腳踏車，八十位孩子許願要一雙鞋子，甚至有孩子只想要「一支筆」，反映學童對基本生活物資的需求。她強調，圓夢計畫核心不僅是送禮，更是透過「許願」機制，發掘隱藏在角落、未被社福體系完全覆蓋的邊緣戶與急難家庭。

