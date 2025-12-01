為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    福爾摩沙古道越野賽 戴秀芳封后

    2025/12/01 05:30 記者劉濱銓／南投報導
    爾摩沙古道越野賽連2天在南投埔里登場，其中104K男子由瑞典Anton Svenssn（左）稱王。（埔里鎮公所提供）

    爾摩沙古道越野賽連2天在南投埔里登場，其中104K男子由瑞典Anton Svenssn（左）稱王。（埔里鎮公所提供）

    全台最大規模古道越野賽「福爾摩沙古道國際越野賽」，前、昨兩天在南投縣埔里鎮舉辦，吸引四十國、一千六百人參加，級距包括十公里環繞埔里鯉魚潭，一〇四公里探訪仁愛原民古道，選手勇闖山林挑戰，最終一〇四公里由瑞典Anton Svenssn稱王、台灣選手戴秀芳封后。

    該賽事由有「跑山獸」之稱的山徑越野跑好手、來自捷克的台灣女婿羅培德，及其泰雅、賽德克族原住民妻子羅勃．依婉共同策辦，讓跑者在林道感受山林之美。

    級距分為十、十八、四十、七十五、一〇四公里，選手前天出發，十、十八公里是環繞鯉魚潭，到虎頭山俯瞰埔里全景，四十公里則進入埔里、仁愛交界山區，累積爬升高度二二〇〇公尺。

    至於七十五、一〇四公里，累積爬升高度分別為四一〇〇、五八五〇公尺，選手跨越蜈蚣崙山、霧社關頭山、武界、卓社林道等，且須在廿八小時內完賽，成為最大挑戰，難度最高的一〇四公里，由瑞典Anton Svenssn以十四小時卅分卅六秒奪冠，女子戴秀芳為十九小時廿六分卅三秒，以險勝十二秒逆轉稱后。

    福爾摩沙古道越野賽連2天在南投埔里登場，其中104K女子由台灣選手戴秀芳（右）封后。（埔里鎮公所提供）

    福爾摩沙古道越野賽連2天在南投埔里登場，其中104K女子由台灣選手戴秀芳（右）封后。（埔里鎮公所提供）

