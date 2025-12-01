拚台中市長選舉 何欣純、江啟臣、楊瓊瓔勤跑行程

立法院副院長江啟臣（左四），出席APPU會員國外交文物特展。（記者陳建志攝）

明年台中市長選戰，藍綠選將都已浮上檯面，已獲民進黨提名的何欣純立委，昨天除跑地方行程，也與蕭美琴副總統一起出席HOYA女子棒球聯賽閉幕頒獎典禮；宣布爭取國民黨提名的楊瓊瓔立委，昨天則是在潭子發水果月曆；立法院副院長江啟臣則是出席「亞洲太平洋國會議員聯合會（簡稱APPU）會員國外交文物特展」，持續接觸民眾爭取支持。

何支持女子棒球 與蕭美琴參加聯賽閉幕

何欣純昨參與二〇二五台灣女子棒球聯賽閉幕典禮時表示，這些選手十分不簡單，在球場上不僅是技術層面的對抗，平時也要耐得住揮汗練習的辛苦，昨天由副總統蕭美琴為女棒U16成軍嘉勉，未來還可深化女子棒球代表台灣和世界連結的可能。未來若有機會為台中做更多，會全力支持女棒在台中的推廣，讓有志參與棒球運動的女性投出人生精彩好球。

江出席APPU會員國外交文物特展

江啟臣昨出席APPU會員國外交文物特展，致詞時表示，APPU對我國具有特殊的外交意義，不僅因APPU是目前立法院唯一以「會員國」身分參與的國際組織，更重要的是中華民國為其創始會員國之一，在當前外交挑戰下更顯珍貴。去年他受立法院委託參加APPU年會時，成功爭取到第五十三屆APPU大會的主辦權，並於今年八月順利圓滿完成此次年會，展現國會外交成果。

楊潭水亭發放水果月曆 提醒民眾防詐

楊瓊瓔在宣布參選台中市長後，昨天在潭子區潭水亭發放水果月曆，有民眾不到六點就到場排隊，八百份水果月曆被索取一空，還有民眾爭相合影，楊瓊瓔則不忘把握機會提醒民眾慎防普發一萬元的詐騙電話，並強調自己從政以來、始終如一，希望基層更好，尤其盧秀燕市長打下的基礎非常重要，一定要好上加好。

立委楊瓊瓔到潭水亭發放水果月曆。（記者歐素美攝）

何欣純立委（前排右一）陪同蕭美琴副總統（前排右四）出席HOYA女子棒球聯賽閉幕頒獎典禮。（記者陳建志攝）

