大台中轉運中心 議員要求交通配套

台中火車站車輛川流不息，交通相當混亂。（記者蘇金鳳攝）

預估明年暑假啟用 碰上捷運藍線動工期 擔心交通動線混亂

大台中轉運中心預計二〇二六年暑假啟用，民進黨台中市議員陳雅惠表示，轉運中心一旦啟用，屆時所有大客車、小客車都往大台中轉運中心鑽，加上捷運藍線工程明年也將進入動工期，擔心交通局若未事先規劃交通動線，反而更為混亂，要求交通局要趕快提出配套措施，才能讓大台中轉運中心發揮功能，不要成為周邊交通阻塞的亂源。

交通局︰啟用前召開說明會廣納民意

交通局長葉昭甫指出，大台中轉運中心設有十二席大客車月台與國道客運停靠區，並與周邊約九十條公車路線銜接，工程已接近尾聲，後續將加強出入口分流與周邊管理，強調會在啟用前召開地方說明會廣納民意，讓東區真正成為台中的新門戶與亮點。

議員陳雅惠表示，東區是台中火車站所在地，鄰近大魯閣新時代、復興路、建成路、忠孝路商圈，人潮密集，是城市門面，近年來更因帝國糖廠開放、台中LaLaport商場進駐，車潮人潮不斷，卻不見交通局有何改善做法。

陳雅惠指出，交通局預計大台中轉運中心明年暑假啟用，捷運藍線土木工程也將於明年開工，但現階段周邊道路動線、人行空間與無障礙設施仍未完善，公車與客運銜接與停車調度缺乏明確規劃，加上火車站街友問題還未納入整體治理，若未事先處理，未來勢必造成交通黑暗期與治安壓力，要求轉運中心啟用前應舉辦公開說明會，向居民及商家清楚說明交通調整與營運配套。

陳雅惠建議整合周邊 打造舊城新動線

此外，陳雅惠認為，大台中轉運中心啟用及捷運藍線開工，是東區未來發展的新契機，建議市府提前整合火車站周邊商圈與觀光文化資源，結合夜市、文創及城市行銷，打造「舊城新動線」。

交通局表示，大台中轉運中心規劃為地下三層及地上二層構造物，規劃地下三層為立體停車場，可提供五〇六個汽車停車位與一四六九個機車停車位，平面層有十二席大客車車位，一旦完工，就可紓解附近因停車造成交通阻塞。

市議員陳雅惠擔心大台中轉運中心明年啟用，交通動線規劃不當令人憂心。（記者蘇金鳳攝）

台中轉運中心預計明年啟用，交通局表示，可解決車站附近車輛壅塞情形。（台中市府提供）

