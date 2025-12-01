新竹果菜市場線路老舊 市府：明年改善

新竹果菜市場行走動線與空調遭議員質疑老舊，市府承諾明年改善。（記者蔡彰盛攝）

民進黨新竹市議員劉康彥質詢表示，有卅四年歷史的新竹果菜市場地下室空調長期未更換，導致商家和消費者夏天炎熱難耐。有鑑於桃園南門市場大火，他呼籲市府應盤點全棟老舊線路、消防設備；對此，市府指出，已編列一千兩百萬元預算，預計明年度辦理改善工程。

營運逾30年 地下室空調長期未更換

劉康彥指出，新竹果菜市場地下室空調一直沒有改善，主要是賣雞、豬、魚肉等生鮮肉品的攤位，長期沒有更換空調，每到夏天，前往採買的消費者很不舒服，做生意的攤商也很辛苦。

劉康彥說，市府應重視於明年協助大規模汰換地下室空調，尤其近期桃園南門市場發生大火，疑似與冰箱電線走火有關，市府積極整修大菜市全棟老舊線路非常重要，還有消防設備也都需要重新盤整。

重車通行建物晃動 極需定檢、維護

此外，果菜市場是座超過卅年的老舊建築物，也因長年以來載運貨物、水果的重車通過，現在只要有大型車輛上到二樓，現場都會有晃動感，極需要定期檢查和維護，否則每天有這麼多民眾到此消費、工作，此事攸關數千人生命安全。

市府產發處指出，已於明年度預算編列一千兩百萬元辦理果菜市場相關設施改善工程，包含更新地下一樓通風設備及老舊空調主機，採用變頻節能系統，以提升空氣品質與降溫效能；同步更新一、二樓噴霧系統與照明設備，同時汰換老舊電線及火災警報設備，強化消防及公共安全。

另外，編列一五〇萬元辦理警衛室屋頂防水工程，以改善滲漏問題，確保建物結構與使用安全。

