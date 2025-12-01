桃園商圈輔導預算 每年800萬原地踏步

為帶動商圈人潮，桃園市經發局持續舉辦特色活動吸引遊客。圖為桃園舊城區「穿越時光的旗袍日」活動。（桃園市經發局提供）

商圈17增至26個 議員要求提高到1200萬 用於特色活動、招牌整頓

桃園市商圈數已增至廿六個，市府輔導預算多年來都是每年八百萬元，且商圈還有招牌紊亂、停車困難等問題，地方要求市府增加預算並更新商圈市容；市府經濟發展局表示，編列預算主要是鼓勵商圈朝「一商圈一特色」發展，將視商圈成長情形，評估於一一六年度增加預算的可行性。

市府：一商圈一特色 最高補助50萬

市議員林政賢指出，桃園市商圈從十七個增加至廿六個，但商圈輔導預算還是原地踏步、被稀釋，平均每個商圈僅能分得二、三十萬元，連要辦個像樣的活動都不夠，要求增加商圈預算到一二〇〇萬元，專款專用於特色活動、招牌整頓等，另外，經發局已兩年沒舉辦跨縣市交流，對比鄰近縣市持續舉辦，桃園卻是自廢武功。

林政賢說，商圈輔導計畫都是經發局關起門來寫，商圈總會被排除在外，建議將總會納入，讓總會有發言權、了解預算怎麼使用；就長遠規劃來說，市府應立即啟動舊城區商圈再發展專案，加速都更、增加商圈附近容積率、強化停車空間，讓商圈願意改造、重新活絡。

檢討車站到舊城區再開發策略

經發局長張誠表示，每年八百萬元預算在「一商圈一特色」架構下，有清楚的分配制度，如符合目標最高補助五十萬元，最低仍有廿萬元。他坦言，跨縣市商圈交流近兩年確實沒辦理，感謝商圈總會於今年八月舉辦白色派對，讓桃竹竹苗商圈集合交流，至於商圈輔導經費一直都是公開透明，每年會議總會都有在場。

都發局長江南志指出，包含舊城再生計畫、桃園大車站計畫，都是在檢討從車站到舊城區的開發策略，如何讓舊的留下來、該重建的重建，都在執行中。

協助向中央爭取相關計畫資源

經發局說，積極輔導商圈向中央爭取資源，如經濟部活絡商圈補助、商圈美學設計加值等計畫，同時持續改造商圈環境並舉辦特色活動，例如近期新住民移工商圈美學提升計畫，以桃園後站商圈為示範區，逐步完成四大美學改造工程，包括工程帆布藝術、木質圍籬美化、綠鋪彩繪街面及電箱彩繪設計等；配合舊城再生計畫，在桃園車站商圈前推出民權路與成功路舊城新浪漫，吸引遊客重回舊城區。

