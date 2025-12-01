苗北增醫療量能 大千竹南醫院取得建照

苗栗縣苗北地區醫療資源不足，大千醫療社團法人購地設立大千竹南醫院，興辦計畫於二〇二一年獲中央核准，惟迄今仍靜悄悄。縣府衛生局說明，因變更增加長照床位，致使原規劃期程延遲，現已取得建築執照；大千也公開醫院外觀設計圖，表示工程發包中，預計明年六月動工、二〇三〇年九月啟用。

最快明年6月動工 2030年9月啟用

苗北頭份、竹南雙市鎮為全縣人口數前兩大，加上中港溪鄰近鄉鎮，人口超過全縣五分之二，但依據衛福部公告，屬於三級偏遠地區的次醫療區域。

大千醫療社團法人斥資五十二億元，在竹南鎮獅山親子公園附近購地，申請興辦設立大千竹南醫院，規劃打造為「區域級教學醫院」，於二〇二一年七月獲衛生福利部核准在案。但迄今逾三年不見開工，鄉親翹首、議員關心。

衛生局長楊文志表示，大千醫療社團於設計過程中提出變更增加長照床位，使原規劃期程延遲，目前已取得建築執照，可發包動工。

大千醫療社團法人指出，竹南醫院設定為四百五十床急性病床、特殊病床一百五十七床，總床數六百零七床，另設立一百九十六床的住宿長照機構。竹南醫院建造執照已核准，進行發包程序中，預計明年六月動工，二〇三〇年九月啟用。

