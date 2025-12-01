為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    土方去處解決 「苗栗新中橫」災修決標

    2025/12/01 05:30 記者彭健禮／苗栗報導
    受3月豪大雨影響，清卦道路2.6公里處山壁土石崩落，道路中斷，災修工程流標9次。（楊文昌提供）

    受3月豪大雨影響，清卦道路2.6公里處山壁土石崩落，道路中斷，災修工程流標9次。（楊文昌提供）

    苗栗縣聯通南庄、泰安兩鄉的清卦道路，有「苗栗新中橫」之稱，但受三月鋒面豪大雨影響，二．六公里處發生大量山壁土石崩落，道路中斷，縣府提報災修，中央核定一千八百多萬元經費，歷經九次流標，近期終於標出，預計明年七月前完工，恢復兩鄉間通行便利。

    流標9次 預計明年7月前完工

    受三月鋒面豪大雨影響，包括清卦道路在內的縣內多處山區道路發生山壁土石崩落災情，其中，清卦道路二．六公里處因地質敏感，崩落情況接續，大量土石將路面覆蓋，僅剩交通標誌牌「冒出頭」，交通中斷，全線封閉。

    縣府提報災修，獲中央核定一千八百多萬元經費，但期間九次招標皆流標，道路持續封閉，大半年來民眾得繞道通行，十分不便，經縣府協調，終於在十一月廿六日決標。

    聯通南庄、泰安 恢復通行便利

    縣議員楊文昌表示，流標多次主因為崩落土石方量大，且工區位處山區，鄰近無土資場，清除土石方載運成本高，致使廠商興趣缺缺，經縣府協調讓土方有合法去處，工程得以決標，工期需六個月，預估明年七月前完工，期望工程順利，早日恢復通行。

    清卦道路全長十公里，二〇一五年十月底完工通車，總工程費五億九千八百多萬元。這條道路闢建前，南庄、泰安兩鄉開車至少得花一個小時，通車後兩鄉車程約半小時不到，不僅便利兩鄉部落居民通連，也串連兩鄉觀光資源，加上風景秀麗，假日吸引許多遊客行駛，被稱為「苗栗新中橫」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播