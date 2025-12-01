土方去處解決 「苗栗新中橫」災修決標

受3月豪大雨影響，清卦道路2.6公里處山壁土石崩落，道路中斷，災修工程流標9次。（楊文昌提供）

苗栗縣聯通南庄、泰安兩鄉的清卦道路，有「苗栗新中橫」之稱，但受三月鋒面豪大雨影響，二．六公里處發生大量山壁土石崩落，道路中斷，縣府提報災修，中央核定一千八百多萬元經費，歷經九次流標，近期終於標出，預計明年七月前完工，恢復兩鄉間通行便利。

流標9次 預計明年7月前完工

受三月鋒面豪大雨影響，包括清卦道路在內的縣內多處山區道路發生山壁土石崩落災情，其中，清卦道路二．六公里處因地質敏感，崩落情況接續，大量土石將路面覆蓋，僅剩交通標誌牌「冒出頭」，交通中斷，全線封閉。

縣府提報災修，獲中央核定一千八百多萬元經費，但期間九次招標皆流標，道路持續封閉，大半年來民眾得繞道通行，十分不便，經縣府協調，終於在十一月廿六日決標。

聯通南庄、泰安 恢復通行便利

縣議員楊文昌表示，流標多次主因為崩落土石方量大，且工區位處山區，鄰近無土資場，清除土石方載運成本高，致使廠商興趣缺缺，經縣府協調讓土方有合法去處，工程得以決標，工期需六個月，預估明年七月前完工，期望工程順利，早日恢復通行。

清卦道路全長十公里，二〇一五年十月底完工通車，總工程費五億九千八百多萬元。這條道路闢建前，南庄、泰安兩鄉開車至少得花一個小時，通車後兩鄉車程約半小時不到，不僅便利兩鄉部落居民通連，也串連兩鄉觀光資源，加上風景秀麗，假日吸引許多遊客行駛，被稱為「苗栗新中橫」。

