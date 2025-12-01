《獲選新北影響力人物》送餐護老 孫士姍創「銀色大門」

孫士姍創立「銀色大門」老人送餐平台，獲選2025年新北影響力人物。（新北新聞局提供）

台灣將邁入超高齡社會，銀髮照顧成為重要議題。孫士姍大學時期開始擔任老人送餐志工，有感於紙本送餐管理流程繁瑣，回報照護情況不即時，部分長輩礙於非弱勢身分被排除在外，她運用科技創立「銀色大門」老人送餐平台，提高送餐及照護管理效率，用一份餐點串起溫暖與愛，獲選二〇二五年新北影響力人物。

孫士姍回想，她曾在送餐途中發現一名長者前一天的晚餐掛在門口沒有吃，她跑到長輩床邊查看，結果老人家已經口吐白沫，立即送醫搶救，她慶幸自己當天有到場，否則長輩可能因為一個人在家肝昏迷而孤獨死。

提高效率 用餐點串起愛

孫士姍認為，送餐不只是送便當，送達住家時要確認長輩的身體健康狀況，達到預防醫療作用；二〇一九年她與夥伴創立「銀色大門」老人送餐平台，希望善用科技，突破身分與門檻，為長輩量身打造友善選餐模式。

無奈創業初期遭遇武漢肺炎疫情，孫士姍說，幸好政府提供青年創業貸款和資源，她憑藉熱忱和理念，吸引志同道合的夥伴加入，整合志工、外送平台與關懷回報系統，打造專屬的送餐APP，不僅解決醫院、社區據點與機構的送餐管理困境，也舒緩志工人力短缺問題，提升送餐效率與彈性，確保偏鄉長輩獲得餐食與關懷。

