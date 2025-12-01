為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北公保地解編 首波3處市地重劃

    2025/12/01 05:30 記者賴筱桐／新北報導
    新北市府盤點全市有二十一處公共設施保留地可解編，第一階段將優先推動三處辦理市地重劃。圖為新莊文高一用地。（記者賴筱桐攝）

    新莊文高一、文高二與三峽分局周邊9處街廓 規劃運動中心、市場、警察廳舍

    新北市早期劃設許多公共設施保留地未徵收開闢，影響地主權益和地方發展，市府盤點全市二十一處公保地可以解編，總面積約一二〇公頃，其中第一階段優先推動三處公辦市地重劃案，包含新莊文高一、文高二用地與三峽分局周邊九處街廓，預計二〇二八年重劃完成，分別規劃興建新莊第二運動中心、現代化市場及警察辦公廳舍，提高生活品質。

    盤點18區21處可解編 總面積120公頃

    地政局重劃科科長王彬權指出，經檢討全市公共設施保留地，確認所屬單位沒有使用需求，篩選出新北市廿一處包含十八個行政區的公設用地可以解編，總面積約一二〇公頃，將以市地重劃開發，估計可節省用地取得及工程費用約九百億元，經評估優先辦理新莊光華國小西側（原文高一）、新莊體育園區東側（原文高二）及三峽分局周邊等九處街廓跨區市地重劃案。

    王彬權表示，新莊這二處原本都是學校用地，其中文高一約三．二公頃，範圍內現況為汽車行、佛具店、五金百貨、加工廠、停車場等，區內將劃設公園兼體育場用地，做為新莊第二國民運動中心預定地，並開闢道路及人行步道。

    此外，新莊文高二用地約二．五五公頃，現況為中美、美秀傳統市場，還有鐵皮搭建的商家、工廠、停車場及幼兒園等，區內將劃設市場用地，規劃興建全日型新形態複合式市場大樓，融合公益設施，並開闢道路。

    另外，三峽分局周邊九處街廓面積約四．九二公頃，警局辦公廳舍老舊，藉由重劃整合周邊土地進行開發，未來劃設公園、綠地、廣場、停車場等，並提供機關用地，計畫改建原三峽分局建物，打造兼具警消及日間照顧中心等多目標使用功能的空間，提升服務機能。

    節省財政 活化閒置地、還地於民

    王彬權指出，上述三案屬於政策性的市地重劃開發案，地主負擔公設比率約四十四．八二％、四十四．七四％、四十四．三二％，其餘土地領回，市府不用徵收或協議價購，可取得土地並開闢公設，不僅節省財政，還能將閒置土地活化利用、還地於民，預計明年公告重劃計畫書，二〇二八年重劃完成。

    新莊文高二用地現況為中美、美秀市場，將透過市地重劃興建現代化市場。 （記者賴筱桐攝）

