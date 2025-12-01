漆畫老師遇洪災沖走輪椅 門諾救援

漆畫老師江添昌在花蓮光復九二三洪災遇險，花蓮門諾醫院啟動救援。 （門諾醫院提供）

以獨特漆藝技巧獲國家工藝獎的漆畫老師江添昌，在花蓮光復九二三洪災中險被大水沖走，行動不便的他在家中泡水三小時獲救，但在收容所無法自主活動感到困擾，門諾醫院長照部啟動緊急支援行動，調度特製輪椅與氣囊坐墊，協助江添昌恢復基本的行動能力，江添昌說：「你們真的像天使一樣出現。」

江添昌曾獲國家工藝獎

「看到輪椅那一刻，我真的想哭。」回憶起受災當下，江添昌至今仍心有餘悸，當天他獨自在家，短短幾分鐘內，水位從腳踝瞬間漫上腰際，最後甚至淹到胸口，「那時我真的以為自己走到盡頭了。」

原先江添昌坐在電動輪椅上，本以為重量能夠抵擋水流，沒想到強大洪水竟把電動輪椅沖出屋外，還好輪椅上的氣囊坐墊因浮力把身體往上托，他伸手抓住屋簷和輕鋼架，半身浸在激流中超過三個多小時，終於等到救援。

失去輪椅的江添昌在大進國小收容所只能勉強借一張有輪子的辦公椅，由他人推著移動，連上廁所都極為不便，他說，「那種感覺彷彿失去了最起碼的尊嚴，心情相當低落」。

院方緊急調度特製輪椅

門諾醫院指出，災難隔日即由職能治療師蔡儀螢緊急調度特製輪椅與氣囊坐墊，並細心指導江添昌正確的使用方式，避免二度傷害；社工師呂凱婷與職能治療師陳玟婷也全程陪伴，協助聯繫、評估生活需求，並協調安置資源。

