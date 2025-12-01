為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    全國青棒大賽 羅東高工奪亞軍創紀錄

    2025/12/01 05:30 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭球迷占據新莊棒球場看台一角，為羅工球員加油打氣。（宜蘭縣府提供）

    宜蘭球迷占據新莊棒球場看台一角，為羅工球員加油打氣。（宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣國立羅東高工棒球隊昨天首度闖進黑豹旗全國青棒大賽冠軍戰，經過激烈鏖戰，以一比四敗給強敵桃園平鎮高中，雖然屈居亞軍，仍寫下隊史最佳紀錄，也是宜蘭棒球隊在黑豹旗賽場上最亮眼的成績。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛受邀到新北市新莊棒球場擔任冠軍戰開球嘉賓，許多宜蘭球迷專程北上為羅工選手加油打氣，羅工體育館也有現場直播，在地方掀起新一波棒球熱潮。

    林茂盛稱讚羅工棒球隊從全國上百支隊伍脫穎而出，站上冠軍決賽舞台，證明實力是全國頂尖，更在賽後勉勵選手們說，「你們打了一場最精彩的比賽，展現出的拚搏精神與毅力，在我心中就是冠軍！宜蘭以你們為榮！」

    這場冠軍戰未演先轟動，宜蘭加油團占據新莊棒球場看台一角，眾人手持加油棒與標語，歡呼聲此起彼落。比賽結束後，林茂盛陪同球員領取亞軍獎盃，感謝他們為宜蘭棒球帶來的感動與驚奇。

    林茂盛表示，縣府正積極辦理羅東運動公園棒球場整建工程，他承諾提供完善場地，做為選手後盾，期勉羅工健兒明年捲土重來，為宜蘭爭光。

    羅工棒球隊在全國青棒大賽奪得亞軍，寫下宜蘭棒球隊在黑豹旗賽場上最亮眼成績。 （宜蘭縣府提供）

    羅工棒球隊在全國青棒大賽奪得亞軍，寫下宜蘭棒球隊在黑豹旗賽場上最亮眼成績。 （宜蘭縣府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播