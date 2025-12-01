水上仙草柔軟節 展售創意美食

水上鄉公所出版《回來，是一種遠行。青年返鄉誌》，紀錄12位青年深耕在地、創業築夢的故事。 （記者林宜樟攝）

嘉義縣水上鄉是紅骨仙草產地，最近是仙草花盛開時節，鄉公所昨在溪東公園舉辦「水上仙草柔軟節」，展售仙草碗粿、仙草鹹酥雞、仙草拌麵、仙草娘惹糕等創意美食，並發表新書《回來，是一種遠行。青年返鄉誌》，紀錄十二位青年深耕在地、創業築夢的故事，鼓勵更多人返鄉、移居，為在地注入新活力。

公所同時發表青年返鄉誌

水上鄉長林緗亭說，鄉公所成立青年事務委員會，並推動以「青年棲聚水上，催化活力生態圈」為願景的地方創生計畫，爭取中央資源，建立交流平台；青年返鄉誌為地方創生成果，書中介紹青農運用科技傳統農場轉型為智慧溫室，運用數據種植，提升優質農作物品質與產量，還有青年以「紅骨仙草」研發在地品牌，讓傳統甜點年輕化。

請繼續往下閱讀...

林緗亭說，鄉公所將持續舉辦如「仙草柔軟節」等特色活動，結合在地產業與觀光，讓參與者深入了解紅骨仙草背後的產業故事，吸引人潮，創造在地經濟效益。

到場參與活動的縣長翁章梁說，青年返鄉誌還介紹從外地移居水上鄉的青年，有咖啡職人、個性畫框創作者、原住民青年及跨縣市務農青年等。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法