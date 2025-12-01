為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    阿里山楓葉染紅 銀杏金黃耀眼

    2025/12/01 05:30 記者蔡宗勳／嘉義報導
    公田130鄉道黃金楓，常被誤認為銀杏。（記者蔡宗勳攝）

    公田130鄉道黃金楓，常被誤認為銀杏。（記者蔡宗勳攝）

    時序進入冬季，東北季風來臨氣溫降低，嘉義縣阿里山國家森林遊樂區慈雲寺銀杏呈現金黃色，小笠原山的台灣紅榨楓有部分開始轉黃，植物園的台灣紅榨楓已有轉紅，葉片掉落可見楓紅「地毯」，阿里山公路沿途可見楓葉變裝秀，往自忠路旁自來水廠蓄水池的楓香是目前賞楓焦點。

    慈雲寺銀杏 現為最佳觀賞期

    「阿里山達人」黃源明表示，最近早晚溫差大，慈雲寺銀杏金黃耀眼，進入最美階段，最佳觀賞期持續到十二月中旬，小笠原山的台灣紅榨楓部分開始變黃，預估十二月上旬，楓葉將明顯轉紅。

    祝山觀日平台 看日出兼賞楓

    黃源明表示，八卦平台及周邊木棧道觀景台是楓紅的觀賞點，祝山停機坪、祝山觀日平台和植物園的台灣紅榨楓邊轉紅邊落葉，可見楓紅地毯，沿著植物園步道可發現多處呈現楓紅地毯的私房景點，祝山觀日平台可看日出兼賞楓。

    自來水廠蓄水池 楓香正轉紅

    黃源明說，阿里山公路沿線賞楓點推薦九十．八公里處，有青楓和三角楓的交會，青楓部分在樹梢，三角楓呈現黃綠紅，色彩豐富；台灣紅榨楓部分開始變色，預計十二月上旬，「楓紅層層」會較明顯；阿里山公路往自忠路段的楓紅以九十四公里自來水廠蓄水池的楓香最美，且維持最久，目前呈現黃轉紅，預估十二月起楓香轉紅會更美。

    慈雲寺的銀杏金黃耀眼，進入最美階段。（記者蔡宗勳攝）

    慈雲寺的銀杏金黃耀眼，進入最美階段。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山公路94K自來水廠蓄水池旁楓香，目前由黃轉紅。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山公路94K自來水廠蓄水池旁楓香，目前由黃轉紅。（記者蔡宗勳攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播