米其林料理團隊 打造雲林13道佳餚

「鵝樂達吉」用四湖鵝肉、北港黃豆芽菜烹調。（記者李文德攝）

雲林縣農會集廿鄉鎮市農漁產，在虎尾舉辦「雲林感謝祭 山海食艷室」食農餐桌，邀請入選米其林指南的料理團隊操刀，烹飪出十三道佳餚，讓在場饕客大為驚豔。總幹事陳志揚表示，餐桌更附上QR Code供即時查詢食材來源，可下單訂購，盼讓農民直接獲益。

陳志揚指出，料理由連六年入選米其林指南的膳馨民間創作料理團隊，濃縮雲林味道，烹飪出「田園三合」、「鵝樂達吉」、「海之本味」、「老奶奶的厚韻」等料理及飲品，選用斗六絲瓜、口湖鰻魚、麥寮鯛魚片、二崙杏鮑菇、東勢胡蘿蔔、四湖蝦乾等農漁產品烹製。食農餐桌展現土地、產地與消費者之間緊密連結，廿六桌共二六〇席次，每個座位前都會放置菜單小卡，清楚標示食材供應者資訊還有QR Code，盼藉此建立起消費者「每一口都吃得出雲林的故事。」進而訂購支持。

縣長張麗善表示，雲林是台灣糧倉，擁有最豐富的新鮮食材，是名副其實的「台灣廚房」，期盼活動讓更多人認識土地的恩賜與農民的辛勞，支持在地農產品。

