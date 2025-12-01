為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台大虎尾院區 二期醫療大樓動土

    2025/12/01 05:30 記者李文德／雲林報導
    賴清德總統（中）主持台大雲林分院虎尾院區，第二期醫療大樓工程動土典禮。 （記者李文德攝）

    賴清德總統（中）主持台大雲林分院虎尾院區，第二期醫療大樓工程動土典禮。 （記者李文德攝）

    總統賴清德允全力支持工程預算 預計2029年底完工

    規劃多年的台大雲林分院虎尾院區第二期醫療大樓，是縣內史上最大規模醫院擴建計畫，投入經費達一二九億元，昨舉辦開工動土儀式。總統賴清德期許二期大樓完工後成為醫療燈塔，而院方面臨工程預算不斷增加，中央一定全力支持。

    雲林縣長張麗善、立委劉建國、張嘉郡、丁學忠、許宇甄、中央畜產會董事長蘇治芬、台灣大學校長陳文章等人也出席動土典禮。賴清德表示，在成大醫院擔任住院醫師時，常接到雲林鄉親因重大急症送到醫院急診，因此感到不捨，期許這座醫療大樓完工後，可成為雲嘉南醫療燈塔。

    台大雲林分院長馬惠明表示，新醫療大樓從九年前啟動規劃，因疫情及物價上漲，總工程經費達一二九億元，其中十一．四八億元醫療設備由中央買單，其餘由中央、台大總院與分院共同負擔。

    導入醫療服務機器人 智能運補等功能

    馬惠明指出，大樓規劃地上十層、地下三層，提供五三一床病床，更以後疫情時代醫療為設計核心，規劃訪客、醫護、感染、污物、急診與物流六大分流動線，增加負壓隔離病房，同時導入醫療服務機器人、智能運補系統及管理功能，大幅強化醫療量能，預計二〇二九年底完工，屆時斗六、虎尾院區總病床數達一四七七床，躋身醫療中心等級。

    屆時斗六、虎尾院區 將躋身醫療中心

    張麗善表示，感謝中央大力支持與經費挹注，期盼有更多醫療資源進入雲林縣；劉建國表示，期待更多病患在醫療資源提升後，免去舟車勞頓之苦，期許台大雲林分院可成為中部醫療重要支點。

    另，我國已將近四十年未有諾貝爾獎得主，賴清德表示，台灣大學校長陳文章正推動台灣橋梁計畫，邀諾貝爾獎得主進行國際學術交流，因此希望卅年內我國至少要在醫學、物理、化學領域，至少得到三個諾貝爾獎。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播