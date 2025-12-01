台大虎尾院區 二期醫療大樓動土

賴清德總統（中）主持台大雲林分院虎尾院區，第二期醫療大樓工程動土典禮。 （記者李文德攝）

總統賴清德允全力支持工程預算 預計2029年底完工

規劃多年的台大雲林分院虎尾院區第二期醫療大樓，是縣內史上最大規模醫院擴建計畫，投入經費達一二九億元，昨舉辦開工動土儀式。總統賴清德期許二期大樓完工後成為醫療燈塔，而院方面臨工程預算不斷增加，中央一定全力支持。

雲林縣長張麗善、立委劉建國、張嘉郡、丁學忠、許宇甄、中央畜產會董事長蘇治芬、台灣大學校長陳文章等人也出席動土典禮。賴清德表示，在成大醫院擔任住院醫師時，常接到雲林鄉親因重大急症送到醫院急診，因此感到不捨，期許這座醫療大樓完工後，可成為雲嘉南醫療燈塔。

台大雲林分院長馬惠明表示，新醫療大樓從九年前啟動規劃，因疫情及物價上漲，總工程經費達一二九億元，其中十一．四八億元醫療設備由中央買單，其餘由中央、台大總院與分院共同負擔。

導入醫療服務機器人 智能運補等功能

馬惠明指出，大樓規劃地上十層、地下三層，提供五三一床病床，更以後疫情時代醫療為設計核心，規劃訪客、醫護、感染、污物、急診與物流六大分流動線，增加負壓隔離病房，同時導入醫療服務機器人、智能運補系統及管理功能，大幅強化醫療量能，預計二〇二九年底完工，屆時斗六、虎尾院區總病床數達一四七七床，躋身醫療中心等級。

屆時斗六、虎尾院區 將躋身醫療中心

張麗善表示，感謝中央大力支持與經費挹注，期盼有更多醫療資源進入雲林縣；劉建國表示，期待更多病患在醫療資源提升後，免去舟車勞頓之苦，期許台大雲林分院可成為中部醫療重要支點。

另，我國已將近四十年未有諾貝爾獎得主，賴清德表示，台灣大學校長陳文章正推動台灣橋梁計畫，邀諾貝爾獎得主進行國際學術交流，因此希望卅年內我國至少要在醫學、物理、化學領域，至少得到三個諾貝爾獎。

