安南四草辦食漁體驗 行銷虱目魚

台南虱目魚產業文化主題活動安南場昨日於四草大眾廟登場，民眾與超大尾虱目魚合影。（農業局提供）

台南虱目魚產業文化主題活動安南場昨日於四草大眾廟登場，規劃虱目魚特產市集、食漁教育體驗、虱目魚摺紙及彩繪、台江觀光船遊程等豐富內容，讓民眾透過遊憩認識虱目魚的產業價值，進一步支持在地漁民。

「台南虱目魚產業文化主題活動」第二場昨日在安南區四草大眾廟登場，民眾開心逛市集、大啖虱目魚美食，還與超大尾虱目魚合影，透過美食、知識到互動體驗，串起在地產業與文化觀光。台南市長黃偉哲表示，虱目魚是台南最具特色的漁產，多元料理方式展現台南人對美食的講究。虱目魚主題活動安南場端出虱目魚粥及虱目魚丸湯與民眾分享，並推出現場展售、食漁教育與飯店入菜等，持續擴大市場，提升經濟與觀光價值。

透過遊憩 認識虱目魚產業價值

虱目魚產業文化活動祭出好康連連，除展售虱目魚粥、虱目魚香腸、虱目魚丸湯、虱目魚酥、香菇虱目魚丸、魚鬆捲心酥等，同步舉辦「集點活動」兌換虱目魚美食。和畝水產漁青涂欣儀則是帶來虱目魚摺紙DIY與彩繪，讓小朋友藉此觀察魚體外型等，感受漁村文化與美感創作的結合，並透過虱目魚小知識向民眾介紹虱目魚產業。另，知名四草大眾廟台江觀光船遊程祭出報名即可獲得五〇元市集券，整體活動「有食閣有掠」，現場參與民眾反應熱烈。

市府與五家飯店合作 推虱目魚料理

南市府也與台南市農會攜手台南台糖長榮酒店、老爺行旅、台南大員皇冠假日酒店、禧榕軒大飯店及台南維悅酒店合作推出虱目魚入菜活動，活動自即日起至十二月十五日，民眾可於期間內至五家飯店消費，大啖虱目魚料理。

