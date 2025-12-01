為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台鐵5輛R200柴電車 延至明年8月交貨

    2025/12/01 05:30 記者蔡昀容／台北報導
    台鐵購買的R200柴電機車，最後五輛交車期限延至明年八月。（資料照，民眾提供）

    台鐵購買的R200柴電機車，最後五輛交車期限延至明年八月。（資料照，民眾提供）

    台鐵公司採購卅四輛R200型柴電機車，目前還有五輛未交車，原定於今年底完成，台鐵公司表示，由於去年西班牙洪災重創廠商，致交車期限延後調整至明年八月。

    台鐵推動十年購車計畫，斥資九九七億元，逐步將列車汰舊換新，包括E500型電力機車、R200型柴電機車等。

    R200是瑞士施泰德鐵路公司（Stadler Rail AG）在西班牙瓦倫西亞廠所生產的高性能柴電機車，搭載高達二七〇〇匹馬力的引擎，廢氣排放優於環境部現行的移動污染源空氣污染物排放標準，達到歐盟第五期（Euro stage V）的環保要求。

    西班牙洪災重創廠商

    台鐵斥資五十五．七億元，購買卅四輛R200型柴電機車，去年六月起投入兩輛營運，牽引貨物列車、調車及客車救援，其餘則依時程陸續交車，原定今年底全數交車完畢，但目前有五輛尚未交車。

    台鐵機務處副處長林裕隆表示，去年十月廿九日西班牙洪災造成廠商人員傷亡，導致設備故障及場地積淤，屬不可抗力因素，致使交車時程延後，調整為明年八月前全數完成。

    台鐵也說明，將依實際狀況，調整車輛汰換進度與運用方式，不影響旅客疏運服務。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播