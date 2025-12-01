台鐵5輛R200柴電車 延至明年8月交貨

台鐵購買的R200柴電機車，最後五輛交車期限延至明年八月。（資料照，民眾提供）

台鐵公司採購卅四輛R200型柴電機車，目前還有五輛未交車，原定於今年底完成，台鐵公司表示，由於去年西班牙洪災重創廠商，致交車期限延後調整至明年八月。

台鐵推動十年購車計畫，斥資九九七億元，逐步將列車汰舊換新，包括E500型電力機車、R200型柴電機車等。

R200是瑞士施泰德鐵路公司（Stadler Rail AG）在西班牙瓦倫西亞廠所生產的高性能柴電機車，搭載高達二七〇〇匹馬力的引擎，廢氣排放優於環境部現行的移動污染源空氣污染物排放標準，達到歐盟第五期（Euro stage V）的環保要求。

西班牙洪災重創廠商

台鐵斥資五十五．七億元，購買卅四輛R200型柴電機車，去年六月起投入兩輛營運，牽引貨物列車、調車及客車救援，其餘則依時程陸續交車，原定今年底全數交車完畢，但目前有五輛尚未交車。

台鐵機務處副處長林裕隆表示，去年十月廿九日西班牙洪災造成廠商人員傷亡，導致設備故障及場地積淤，屬不可抗力因素，致使交車時程延後，調整為明年八月前全數完成。

台鐵也說明，將依實際狀況，調整車輛汰換進度與運用方式，不影響旅客疏運服務。

