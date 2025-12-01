長照特別扣除額上看24萬 立院拚年底三讀

立院今日進行長照特別扣除額黨團協商，除了力拚年底前三讀，最快明年五月報稅時適用，也爭取提高到廿四萬元。（資料照）

立法院財政委員會今年八月初審通過「所得稅法第十七條修正草案」，長照特別扣除額將由每人每年十二萬元，調高至十八萬元，受益戶數卅五萬戶，增加減稅利益十億元，立院今日進行黨團協商，負責協商的國民黨立委賴士葆指出，除了力拚年底前三讀，最快明年五月報稅時適用，長照扣除額也要爭取提高到廿四萬元。

最快明年報稅時適用

現行所得稅法第十七條規定，納稅義務人、配偶或受扶養親屬，若符合中央衛生福利主管機關公告須長期照顧的身心失能者，每人每年扣除十二萬元。立院財委會八月初審通過該法第十七條修正草案，將長照扣除額由十二萬元調高至十八萬元，最快明年五月報稅適用。

賴士葆表示，此案預計有卅五萬個家庭受惠，在面對逐年物價高漲與通貨膨脹的時刻，是嘉惠民眾的及時雨。而國民黨立委葉元之、張嘉郡等人近日再提案，主張長照特別扣除額應調高至廿四萬元，以實質減輕長照家庭的經濟壓力，彰顯政府協力分擔家庭照顧責任，完善社會安全網體系。

另外，現行納稅義務人六歲以下子女，第一名子女每年扣除十五萬元，第二名及以上子女每人每年扣除廿二萬五千元。國民黨立委徐巧芯、羅廷瑋等人提案，改為自明年一月一日起，納稅義務人十八歲以下子女，第一名子女每年扣除十五萬元，第二名及以上子女每人每年扣除廿二萬五千元。

