延續父親林榮三回饋社會精神／林芯嬡捐建食堂 嘉縣長輩歡喜入厝

實業家林芯嬡（右）與長輩寒暄問候。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣溪口鄉「疊溪樂齡慈愛會」開辦老人食堂五年三個月以來，因無適當場所，長期借用寺廟、學校空間，相當不便，台灣希望義工團引介瓏山林實業董事長林芯嬡捐贈一百六十萬元，在疊溪村興建六十坪的活動中心暨廚房做為老人食堂空間。

昨日慈愛會活動中心啟用，多位長輩緊握林芯嬡的手頻頻道謝，感激她與義工團協助圓夢，林芯嬡則說，延續父親自由時報創辦人林榮三回饋社會的精神，並希望大家珍惜當下，跟身邊的家人、朋友說「我愛你，因為愛要及時」。

溪口鄉疊溪村長者感謝圓夢

溪口鄉旅外子弟劉德福返鄉創辦疊溪樂齡慈愛會，每週二、四舉辦團康活動及免費供應午餐，有多達七、八十人共餐，但長期借空間使用，長輩常覺得不自在，且借用的廚房簡陋，負責炊事的志工頗為辛苦，長輩團康活動也常只能在樹下進行。台灣希望義工團得知長輩盼有專屬空間之後，決定協助興建活動中心，理事長尤瑞豐聯繫長期贊助公益的林芯嬡南下勘查。

林芯嬡說，今年八月與尤瑞豐首次到溪口鄉，看到志工在狹隘的空間幫長者煮飯、準備餐點，揮汗如雨，仍流露幸福的笑容，當下決定參與此案，捐款興建活動中心；會認同義工團，一同關懷社會，是受到先父林榮三的精神感召，「父親讓我懂得感恩，也讓我有能力回饋社會，把愛延續下去」。

台灣希望義工團常務理事林朝棟說，獲林芯嬡鼎力相助並資助經費，與夥伴們僅花七個工作天，便完成占地六十坪的活動中心；劉德福也說，多年來到處借場地辦活動及共餐，非常辛酸，感謝林芯嬡與義工團出錢出力，在自家住宅旁的土地興建活動中心，為疊溪長輩圓夢，未來將提高服務量能，回報各界關愛。

嘉義縣溪口鄉「疊溪樂齡慈愛會」活動中心暨廚房啟用，大家歡喜入厝。（記者蔡宗勳攝）

實業家林芯嬡獨力捐助興建的嘉義縣溪口鄉「疊溪樂齡慈愛會」活動中心暨廚房。（記者蔡宗勳攝）

