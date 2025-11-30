空巴召修／我國籍航空67架A320 約2/3受影響

一九八七年首飛的A320，在下達召回令前幾週才剛超越波音737，成為全球交付量最高的機型，截至九月底，空巴已售出一萬二二五七架A320。（法新社檔案照）

歐洲航空製造商空中巴士宣布，將立即對六千架A320系列客機進行修復，是史上最大規模召修。我交通部民航局昨天上午緊急說明，經清查，目前國籍航空業者有六十七架A320、A321航機，其中三分之一不受影響。這也等於約三分之二的航機有受到波及。

民航局已要求業者，因檢修而採取航班調度時，應立即通知旅客，並妥善維護旅客權益。民航局表示，昨天凌晨接獲歐盟民航局（EASA）發布的緊急適航指令後，立即通知擁有此機型的國籍航空業者。

民航局並要求具有該機型的航空公司，立即依據指令進行檢查與後續檢修，並依據指令要求，今天（卅日）上午八時前適航指令生效前完成檢修，同時提醒組員若遇飛操系統故障，注意緊急應變程序。

空中巴士這次緊急召回大量A320系列的飛機修復，主要是將飛控系統軟體恢復到較早版本，因太陽閃焰恐會破壞飛行控制系統運作所需的關鍵數據，而這次大規模召回涵蓋全球超過一半的A320機隊。

我國籍航空被影響最大的是台灣虎航，其機隊都是A320系列。台灣虎航表示也受到波及，將旅客及飛航安全列為第一優先，向來根據空中巴士的適航指令，第一時間即時完成必要設備及系統之更新。後續台灣虎航將盡速安排航機執行軟體更新到空中巴士提示之版本，預期也將有航班調整因應。

華航表示，持續關注原廠指令，航班運作不受影響，部份航機也將配合相關軟體更新，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班動態。星宇航空表示，經過確認，航機並沒有受到影響。長榮航空表示，將啟動並完成相關作業，航班運作正常，不受影響。

