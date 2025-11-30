為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    澎湖跨海大橋健走 「三寶」迎賓

    2025/11/30 05:30 記者劉禹慶、黃佳琳／綜合報導
    澎湖大行軍逆風而行，由跨海大橋西嶼反向往通梁端前進。（記者劉禹慶攝）

    今年「澎湖大行軍」健走昨天早上由西嶼漁翁島反向出發，感受澎湖冬季東北季風威力，一千五百人頂風在澎湖跨海大橋上步行二．五公里，終點站由白沙鄉長宋萬富帶領鄉親準備「澎湖三寶」海菜、紫菜與土魠魚等，迎接來自各地的賓客。

    今年首梯次「澎湖大行軍」活動，二十九日在西嶼漁翁島遊客服務中心登場，吸引超一千五百位大小朋友、退伍老兵、國軍弟兄與來自馬來西亞包機的遊客熱情參與。跨海大橋兩端陳列多項國軍武器，增添戰地氣氛，並有澎防部帶來氣勢磅礡的戰鼓表演，展現軍人氣魄，緊接著由明圓幼兒園的小朋友換上迷你軍裝登台演出。

    澎湖縣長陳光復也到場與民眾同樂，向國軍致敬並感謝各界的協力付出。他表示，澎湖的東北季風冷冽，孕育出澎湖人堅韌不拔的精神，象徵勇敢、堅毅與團結，正是澎湖人不畏風浪、向前邁進的寫照。

    此外，高雄「二〇二五大海開吃」昨天來到茄萣，以海鮮美食市集、漁產品特賣吸引大批民眾，高雄市長陳其邁大讚茄萣盛產的烏魚子是「人間極品」，搭配大社生產的蜜棗一起吃更是美味。

