高雄同志大遊行 3.5萬人訴求性別平權

今年高雄同志大遊行昨天從高雄鳳山出發，以「豪彩投」為主題，並提出六大訴求，三．五萬人走上街頭，號召以選票為性別平權發聲。

高雄同志大遊行邁入第十六屆，今年以「豪彩投 Voting with Pride」為主題，串聯四十個同志團體，選擇從市議會旁議會路，展開同志大遊行，沿途以彩虹旗開路，全長達三公里，民眾以角色扮演表達訴求，場面熱鬧滾滾。

請繼續往下閱讀...

總召Cony表示，今年提出六大訴求，落實性別友善觀光、校園、職場、醫療環境、廁所，以及性別資源城鄉平均分配，促高雄各行政部門及公園等能夠廣設性別友善廁所，也能公開同志店促進觀光。

今年遊行設有街頭舞台，集結眾多議題，讓民眾以投球方式，表達對議題看法，也將匯集公民聲音，監督政策並推動倡議，並設立親子舞台，象徵性別平權從家庭開始。

主辦單位強調性別政策與政治密不可分，公民選票決定友善城市未來，而性別友善更是其中不可缺席的議題，三．五萬人走上街頭訴求性別平權；明年地方選舉將至，將性別友善推上政治舞台，讓支持性別平權的聲音不再被忽視。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法