高雄保護型自行車道 增至1025公尺

快車道適度縮減設置 騎來更舒適 議員︰遭大小車佔用 要求加強執法

高雄保護型自行車道近期加長逾兩倍，從原來三〇五公尺、一口氣拉到一〇二五公尺，有單車族坦言還不習慣，高市府強調，新的車道較有保護性，且騎起來更舒適，鼓勵單車族多嘗試。

原來305公尺 長度增加逾兩倍

高市府於二〇二三年初參考國外案例，於高雄火車站旁的站西路鋪設工程，先於博愛一路自遼寧路到九如路間約一四五公尺路段，將現有寬敞的快車道適度縮減，於路邊停車格右側設自行車道，成為全高雄第一段保護型自行車道。

今年三月交通局與工務局道工處合作，於博愛一路的同盟路至北平路間約一六〇公尺處劃設第二段，十一月初配合道路刨鋪，再於博愛一路北平路與熱河一街之間約七二〇公尺路段再劃第三段，使得保護型自行車道累計長度破千公尺、達一〇二五公尺。

單車族不習慣 市府加強宣導

記者實地觀察，多數單車族還是騎在人行道上，坦言對保護型自行車道還不習慣；市議員張博洋則發現，不少大小車仍佔用新鋪設的自行車道，甚至連公車也停在自行車道上下客，提醒市府加強執法。

高市府強調，保護型自行車道對單車族與行人來說，都更有保護效益，且柏油路面比人行道好騎很多，可能單車族對於新型道路還不習慣，後續會再加強宣導，同時持續蒐集使用情況、滾動檢討；至於車輛佔用自行車道，已委請警方加強勸導與取締，逐步讓用路人習慣新車道。

車輛佔用車道 警方加強執法

市府進一步說明，目前從台鐵高雄車站北側的博愛路，從九如二路一直往北到同盟路之間，僅剩遼寧一街到熱河一街間約百餘公尺尚未劃設自行車道，預計今年底前會完成，屆時將串聯形成全長約一千兩百公尺的保護型自行車道；未來還計畫由博愛二路往北延伸，目標是再增加兩公里。

