「溫泉老夥伴」展 青年視角認識四重溪

屏東青年旅創基地推出「溫泉老夥伴」展覽。（記者蔡宗憲攝）

誰說泡溫泉只能泡湯？屏東四重溪的青年們這回直接把「泡湯」變成「泡故事」，屏東縣政府青年旅創基地推出的「旅遊創新人才培育計畫」年度成果展「溫泉老夥伴」，即日起在四重溪溫泉公園旁的旅創基地熱鬧登場，用滿滿的青春創意，把這座百年溫泉鄉重新打包成一群「超可愛老夥伴」，讓遊客一走進展場就忍不住會心一笑。

今年計畫不只教青年怎麼帶團，更直接把「策展、說故事、做內容」變成旅遊新顯學。學員走訪在地溫泉旅宿、跟老闆娘聊八卦、挖礦泉豆腐的秘方、研究紅仁鴨蛋怎麼孵，還把四重溪的山、海、溫泉、老街日常，全部擬人化成一票「溫泉老夥伴」；有愛碎念的溫泉伯、害羞內向的礦泉豆腐弟、熱情過頭的紅仁鴨蛋姐，每一角色都藏著四重溪的真實故事，卻又可愛到讓人想抱回家。

展場最吸睛的，莫過於學員在「遊客體驗設計」課發想的「泡湯型人格測驗」，只要回答幾個問題，就能知道自己是「碳酸氫鈉泉型內斂文青」還是「氯化物泉型熱血老司機」。

這場展覽不只讓青年從「帶路人」升級成「說故事的人」，更與「四重溪溫泉村設計共創計畫」結合，讓設計師駐村把地方文化變成可以帶走的感動。勞青處長李雨蓁強調，未來旅遊人才要會的不只是解說，而是能用展覽、用內容、用美感，把在地DNA重新詮釋，讓遊客帶走的不是土產，而是對這塊土地的愛。

