屏東肉圓、釀醬生活節 名廚來了超吸客

釀醬節展示的客家醃漬菜。（記者葉永騫攝）

屏東市這個週末假期好熱鬧，除了屏東耶誕節燈飾外，屏東肉圓節、釀醬生活節也分別在千禧公園及勝利星村舉辦，加上中華路市集活動舉行，吸引了大批人潮前來；肉圓文化節還請來新創意料理金帽獎師傅林政穎與國際美饌十大名廚的林維綪教導民眾如何做肉圓，場面熱鬧。

屏東公園耶誕燈飾 人潮滿滿

這個週末假期屏東公園有屏東耶誕節活動，整個公園佈置了各種大型的燈飾，更有定時表演及飄雪等活動，吸引了滿滿人潮，而鄰近的中華路則從昨天下午起連續兩天舉行市集，有七十攤的各種異國小吃、美食、文創手作聚集，結合附近的商家，成了最熱鬧的市集商圈。

中華路商圈 聚集70攤市集

屏東縣長周春米說，中華路商圈是屏東人的青春回憶，現在店家更是新舊融合，有古早味美食、懷舊老店、潮牌服飾，結合屏東耶誕節活動，讓中華路商圈更增魅力，縣府也結合中華路的合作店家，只要消費滿百元就能集章，集十個章就能參加抽獎， 獎品有iPad、廚餘機等好禮。

金帽獎師傅 教民眾作肉圓

屏東市千禧公園也是從昨天起連二天舉辦「屏東肉圓文化節」，昨天在現場捐發票給創世基金會，捐二張發票就能免費兌換二顆肉圓，還有民眾DIY手作肉圓體驗等活動，吸引了許多人前往品嚐參與，現場還有新創意料理金帽獎師傅林政穎與國際美饌十大名廚的林維綪，教導民眾如何做肉圓，還有小丑魔術氣球秀等活動，場面熱鬧。

客家醬香主題遊程 共8梯次

勝利星村則是在昨天下午舉辦「屏東釀醬生活節」，現場展售五十家屏東各種釀醬產品，包括醬油、醬菜、豆豉等產品，並且教導民眾如何製作好吃的醬菜，縣長周春米說，釀醬是客家的特色，縣府也提供了八個梯次客家醬香主題遊程，可讓民眾完整體驗屏東客家釀醬的風味。

屏東肉圓節民眾免費換取肉圓。（記者葉永騫攝）

