台東原民劇場 挨批規劃3年無進展

台東縣政府投入1億餘元整建原住民族劇場，工程延宕。（記者黃明堂攝）

台東縣政府為擴充原住民樂舞文化排練及演出空間，投入一億餘元整建台東大學台東校區PU館作為原住民族劇場，去年底動工，預計明年七月完工，但縣議員簡維國抨擊興建案嚴重延宕，從三年前規劃至今毫無進展，導致今年度預算需追減，規劃執行不力，台東一直說要成為南島之都，光是原住民實驗劇場都做不好，貽笑大方。

台東大學PU館原是室內籃球場，尼伯特風災期間嚴重損壞、閒置多年，縣府向校方爭取使用權，幾經協調，雙方達成共識，將此館改建成為原住民族劇場，提供原住民族表演藝術、樂舞展演場域。

執行不力 今年度預算需追減

簡維國議員指出，原住民實驗劇場原定計畫應在明年七月完工，但從前年開始規劃至今，不但沒有進度，還面臨預算追減。

原民處長高忠雲說，該案前期歷經將近八次流標，又因為該建築位於東大舊校區，屬於舊建築物改建，遭遇許多工程需調整，今年度風災與雨勢較多，也影響工程。

原民處長︰風災多影響工程

簡維國強調，原住民實驗劇場案中央補助高達九成，金額近一億元，既然是利用舊建築改建，原民處一開始就應該預期到水電、結構等可能有重新調整的必要性，應在規劃初期就做更詳細的調研，甚至可能蓋新的還比較划算。他認為，工程延宕的主因就是一開始就沒有規劃好，颱風下雨完全是無關的藉口。

