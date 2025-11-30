竹北烏魚子上市 每斤收購價850元

新竹縣副縣長陳見賢（左二）、副議長王炳漢（左一）、議員蔡志環（右二），一起跟竹北市水產養殖產銷班長郭宮寶（右三）慶賀豐收。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市拔子窟昨天舉辦烏魚節，竹北市水產養殖產銷班班長郭宮寶說，今年烏魚子價格受前年、去年進口量大還沒完銷影響，大盤收購價每台斤比往年下挫一百元，兩片一台斤收購價來到八五〇元，倒是烏魚殼今年價格翻倍，前年、去年每公斤只有廿元，今年翻漲到了一二〇元。

新竹縣副縣長陳見賢、新竹縣議會副議長王炳漢、縣議員張珈源等昨天都替拔子窟的烏魚子「站台」，強調竹北「烏金」品質穩定，曾獲全國十大金鑽烏魚子與優質烏魚子的獎項，籲來客搶購。

請繼續往下閱讀...

陳見賢說，竹北拔子窟是全台灣最北端的烏魚養殖區，養殖技術穩定，隨手一拿就是重量超過十兩的烏魚子極品。產銷班也配合縣府、新竹區漁會推動食魚教育文化。

縣府農業處長傅琦媺說，拔子窟養殖區面積約六十七公頃，在池放養的烏魚量約有十七萬尾，今年收成其中的七萬尾，所產出的烏魚子平均重量約十兩，品質穩定，且透過新竹區漁會等盤商銷售，整個水產養殖班的年產值約一億元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法