    首頁 > 生活

    竹市安全指引手冊遭拿走 里長緊急補發

    2025/11/30 05:30 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市傳出首起社區安全指引手冊小橘書遭拿走的情況，已由里長緊急補發遞送。（記者洪美秀攝）

    由國防部印製發放的台灣全民安全指引手冊「當危機來臨時」小橘書，近期已透過各縣市政府的里鄰系統發放給民眾，新竹市昨傳出首起小型舊公寓有十戶住家信箱的小橘書不翼而飛事件，文雅里長朱毅說，有里民反映及詢問未收到這本小橘書，而鄰長堅持已確實發送到各住戶信箱，經訪查鄰近社區信箱都有收到小橘書，懷疑該社區的小橘書可能遭有心人士拿走，他緊急向區公所申請補發後，已將十本小橘書補送到住戶信箱內，認為這可能是竹市首起小橘書疑遭取走的案例。

    疑遭有心人士取走

    朱毅說，廿七日起就在里內各社區發放小橘書，並委由鄰長協助親送，大部分鄰長都是挨家挨戶發送，並在廿八日發送完畢，但部分社區型住家或公寓沒有管委會，鄰長會採塞入住戶信箱方式發送，廿八日下午有里民反映位在竹光路巷弄內有五層樓雙併的公寓住宅沒收到這本小橘書，經詢問鄰長後，鄰長確認有將小橘書放在住戶信箱內，且鄰近同類型的公寓住戶也表示有收到小橘書，他認為該棟公寓共十戶信箱內的小橘書疑遭不明人士刻意拿走。

    朱毅說，在里民反映後，緊急向區公所申請補發，並在昨天補發投遞完成，也提醒里民，若還未收到安全指引的小橘書，可向他申請補發。也期這本小橘書發揮安全指引作用，讓里民遇到地震或颱風等重大事件時，能得知最即時的安全指引攻略。

