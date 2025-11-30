竹市明年可增4名政務官 引發人事角力

新竹市一級主管交通處長倪茂榮傳出辦理商調作業，近期就會離開市府，高升科管局副局長 。（資料照，記者洪美秀攝）

1名副市長1名副祕書長 另兩個新局處首長

立法院日前通過修正《地方制度法》，縣市政府可新增一名副市長及一名副祕書長，而新竹市府明年預計進行組織修正，新成立養護工程處與數位發展處等兩個新局處，雖公務員額未增加，卻讓首長可新增四個政務官任用權，市府內部已傳出不少人角力爭取。

交通處長倪茂榮 傳調竹科管理局副局長

而一直受重用但常與里長及民代針鋒相對的市府交通處長倪茂榮則傳出已辦理商調作業，最快明年一月就會離開市府，接任新竹科學園區管理局的副局長職務，預料市府內部將再掀一波人事動盪。

高虹安二審官司12/16宣判 牽動人事異動權

涉貪停職中的新竹市長高虹安，其高院二審官司十二月十六日宣判，將牽動其在市府組織修正後的人事異動權，據悉，高虹安有意新增一名副市長職缺，不管二審官司如何，都期透過新增一名副市長協助推動市府各項業務，而隨著副市長及副秘書長和新增的兩個局處一級主管職缺，市府組織調整後，將新增四個政務官的任用權，市府內部已傳出各種人事異動風聲，有想回歸政務任用的，有爭取政務任用的，但也有急流勇退辦退休的，隨著市府組織調整的人事角力，已在市府內部掀起擾動。

其中局處一級主管部分，目前除教育處長由副處長張品珊代理，交通處長倪茂榮已傳出正辦理商調作業，將離開新竹市府，高升接任科管局副局長職務，預料市府的一級主管職務將再大搬風，倪茂榮以交通專業的事務官出身，頗受歷任首長重用，但也因其強悍的處事風格及對交通業務的堅持，得罪不少里長及市議員，如今高升轉任科管局，層級由地方政府升為中央政府，他受訪說，科管局與市府有很多合作空間，仍會繼續做好分內工作，持續為竹市交通努力。

