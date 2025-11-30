為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃園「百倍奉還」 12月加碼滿百抽2千

    2025/11/30 05:30 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市「桃園百倍奉還」活動，觀光工廠、商圈12月起提供加碼抽獎。（經濟發展局提供）

    呼應行政院「普發現金一萬元」，桃園市政府十一月十三日起舉辦「桃園百倍奉還」活動，累計登錄發票金額突破四億元，十二月加碼推出「消費滿百抽2000」，獎項超過二百個，民眾於活動期間至公告的觀光工廠、商圈店家消費即可參加，詳情可上活動官網（https://enjoytaoyuan.tycg.gov.tw/）查詢。

    市府經濟發展局長張誠說，「觀光工廠週」從十二月十三至廿一日，「商圈週年慶」則從十二月廿至卅一日結合耶誕節與跨年活動，讓消費者、商家與政府三方受益。張誠表示，「普發一萬，桃園百倍奉還」活動，已經產生十七位幸運兒，包含天天抽一萬十四名得主、週週抽五萬二名得主、加碼電動機車一名得主，後續還會抽出各項大獎，最大獎為現金一百萬元。

    「普發一萬，桃園百倍奉還」活動持續至十二月卅一日，民眾於登記地址在桃園市的店家消費，並取得開立有效發票者，明年一月七日前完成登錄發票即可參加抽獎，發票每滿百元就有一次抽獎機會，單張發票最高六百次抽獎機會。

