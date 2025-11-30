為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    桃市「天羅地網」改租賃 將耗費35億

    2025/11/30 05:30 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市「天羅地網系統」已經由自建方式逐漸改為租賃方式。（記者謝武雄攝）

    桃園市「天羅地網系統」已經由自建方式逐漸改為租賃方式。（記者謝武雄攝）

    預計5年汰換、新建2.3萬套系統 每套要支付5年租金

    桃園市政府警察局「天羅地網系統」規劃逐年由租賃方式取代自建，租賃是由得標廠商建置系統，警局逐年編列月租費按月支付，每套系統要支付五年六十個月租金，由於明年汰換四八〇九套、含五年租金費用約七．五二億元，預估全市五年至少要汰換、新建二．三萬套系統，所需費用高達卅五億元，議會定期會審查市警局明年度預算時，跨黨派議員都很關心金額龐大、效益何在等問題。

    警方表示，採取租賃好處是廠商出錢裝設備，政府開始使用才付租金，而且是每個月付租金，共五年六十期，因此政府可以分六年攤提經費，而設備維護都由廠商負責；反觀自建開始就要付出一大筆錢，保固期後每年還要額外支出維修費，到達使用年限還要編列拆除費用，算起來與租賃費用差不多，所以桃園天羅地網系統以租賃為主。

    民進黨議員陳雅倫認為，重劃區編列數額過少，以龜山為例，單單A7重劃區建案多，監視器沒有及時裝設，入住市民顧慮安全問題；民進黨議員張肇良關心天羅地網系統由不同公司得標，未來是否會有系統整合問題；國民黨議員陳韋曄、黃婉如質疑，裝好的系統動輒移機很浪費公帑，尤其桃園市非常多新開發區，更應事前規劃，避免浪費，也建議汰換順序以熱區優先處理。

    警方說明，天羅地網系統是在重要路口、治安熱點增設攝影機，拍攝影片儲存為數位資料，傳送回主機機房，有助釐清交通事故責任、追查犯罪人車影像與軌跡等，招標案容許第一類電信業者承包，具資格業者包含中華電信、台灣大哥大、遠傳電信，桃市租賃系統僅有中華電信、遠傳，對資安的管制都很嚴謹。

    自建系統已達年限 將陸續汰換

    市警局長廖恆裕答詢表示，警局自建的天羅地網系統到達年限後，將拆除改為租賃式，二〇一八年自建系統連同新增系統共四五八七套，今年底前拆除完畢，改為租賃式，明年拆除二〇一九年自建及新增系統共四八〇九套，含五年租金費用七．五二億元。

    重劃區未來會視實際情況增加

    廖說，五年所需租金總額預算分六年編列，現有監視器共二萬二七三三套，預計在二〇三一年前更換完畢；重劃區另有租賃專案，今、明年將各建置二百套，未來視實際情況增加。

    預防犯罪科長殷盤銘表示，天羅地網租賃系統之前是中華電信得標，今年是遠傳得標，拍攝的影像最後會進入警局電腦整合；租賃系統每支每個月租金約二千六百元，現有的系統全部更換，加上重劃區新增系統，未來總數量將超過二．三萬套，含五年租金共超過卅五億元，這不包含自建系統移除、終端電腦更新等。

    
    
