    首頁 > 生活

    彰化青創獎勵人數 5年共136人

    2025/11/30 05:30 記者張聰秋／彰化報導
    創業青年何彥霖（右）擺攤做起，向縣長王惠美（左）感謝青創獎勵計畫。 （彰化縣府提供）

    創業青年何彥霖（右）擺攤做起，向縣長王惠美（左）感謝青創獎勵計畫。 （彰化縣府提供）

    為了讓年輕人留在家鄉創業，彰化縣政府自二〇二〇年啟動「青年創業獎勵補助」計畫，凡設籍彰化縣、十八到四十五歲，完成三十小時創業課程並提出創業計畫，就能申請最高三十萬元補助，剛起步時僅九位年輕人取得補助，五年來目前累積一三六人成功申請，有人創業成功，還有人拿到世界冠軍。

    趙韻嵐 勇奪冰淇淋世界冠軍

    這項政策五年來補助金額已逾三千三百萬元，補助金成為不少年輕創業者的「及時雨」，減輕開店的壓力，也幫助創業菜鳥，把興趣與專業轉變為自己的事業，甚至進軍國際。

    例如鹿港老街的「山風藍義式冰淇淋」美食店，靠著一杯「烏龍茶之光」，在義大利的國際冰淇淋節大賽中奪得世界冠軍，成為台灣首度在該賽事拿下首獎的品牌，更讓義大利媒體大讚是「世上最好的冰淇淋」。

    創辦人趙韻嵐說，自己選擇在家鄉鹿港開店，能把家鄉味端上世界舞台，感謝縣府青創補助政策的助攻。

    另一位創業者何彥霖，在彰化市台鳳社區開設「山寄製菓所」，他於二〇一四年在三民市場擺攤賣糕點，起步十分艱辛，還曾想放棄。

    二〇二三年獲得青創補助，接連拿下彰化縣十大伴手禮等多項獎項，今年入選為經濟部商業發展署「糕餅業深度輔導升級優化體驗」廠商，他強調，還好有政策支持，加上課程與顧問專人輔導，才有今日成就。

    彰化縣長王惠美（左）造訪鹿港山風藍義式冰淇淋，祝賀創辦人趙韻嵐（右）的冰淇淋拿到世界冠軍。（縣府提供）

    彰化縣長王惠美（左）造訪鹿港山風藍義式冰淇淋，祝賀創辦人趙韻嵐（右）的冰淇淋拿到世界冠軍。（縣府提供）

