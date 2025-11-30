為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中山谷燈光節點燈 「泡湯喔熊」吸睛

    2025/11/30 05:30 記者張軒哲／台中報導
    谷關山谷燈光節繽紛登場。（記者張軒哲攝）

    谷關山谷燈光節繽紛登場。（記者張軒哲攝）

    歲末將至，邁入第五屆的「山谷燈光節」，昨天傍晚在谷關公園璀璨開幕點燈，以「耶誕泡湯趣」為主題，喔熊組長化身泡湯造型燈萌翻全場，搭配雪人、麋鹿與鬱金香花燈妝點溫泉鄉夜色，吸引大批遊客賞燈、泡湯、拍照打卡。谷關燈區展期至明年一月十一日止，讓谷關成為冬季賞燈兼泡湯歡度耶誕及跨年好去處。

    吸引大批遊客賞燈、泡湯、拍照打卡

    昨晚開幕由泰雅原舞工坊、流浪盒子、卡尼特與歌手陳華接力開唱，在冬夜山城中打造暖心的山谷燈海。參山國家風景區管理處長曹忠猷表示，今年谷關燈區搶先開燈，主燈「泡湯喔熊」格外引人注目，「石溪蝶語」以曙鳳蝶與台灣油點草為主題，透過流水光瀑、蝴蝶光影與草本意象交錯，呈現生態與燈藝融合的奇幻棲地。

    另外，於遊客中心旁入口意象燈組「迷漾山林」，由和平區在地工藝師林春節以藤編與木藝創作，燈體在夜色下散發溫潤光線，象徵與山林共生的文化精神。

    梨山燈光節12月21日登場 來看「雲端上耶誕樹」

    谷關進入泡湯旺季，住宿遊客漸增，參山處指出，今年冬天更值得把旅程留給谷關，泡湯、賞燈、品嚐蜜蘋果與山城特色料理，燈節熱潮將從谷關一路延伸至梨山，梨山燈光節將於十二月廿一日冬至登場，於梨山賓館前點亮兩棵雪松，化身「雲端上的耶誕樹」，結合冰柱燈管與聲光展演，點燈晚會將由李芷婷、阿布絲、肉克媽媽與MIX山羊樂團開唱，並搭配高山蜜蘋果、甜柿、雪梨等市集，邀請國內外旅客上山賞燈、品味高山風味，梨山燈區展期自十二月廿一日起，至明年一月廿五日止。

    山谷燈光節以「耶誕泡湯趣」為主題，喔熊組長化身泡湯造型，相當吸睛。 （記者張軒哲攝）

    山谷燈光節以「耶誕泡湯趣」為主題，喔熊組長化身泡湯造型，相當吸睛。 （記者張軒哲攝）

