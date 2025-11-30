大坑「甜點系地標」 落實垃圾不落地

大坑風景區觀音亭景觀休憩平台甫完工啟用，就一度出現垃圾滿溢窘況。 （記者許國楨攝）

上月甫完工啟用的台中市大坑風景區觀音亭景觀休憩平台，因地標神似「超大尺寸沙琪瑪」，被譽為是甜點系地標，但近期台中市政府不再前往收垃圾，一度出現垃圾堆滿地窘況，有山友質疑「媽媽市長只管風光剪綵，不管維護？」但也有人認為，民眾本來就要落實垃圾不落地，台中市風景區管理所則強調，希望養成「無痕山林」良好觀念。

9號步道觀音亭平台 盼成「無痕山林」

大坑九號步道終點的觀音亭景觀平台耗資整建，啟用當天市長盧秀燕在非洲豬瘟引發的輿論壓力下，仍出席推薦這座台中的新亮點，金屬格柵包覆碎石的設計酷似沙琪瑪，成了打卡地標。

請繼續往下閱讀...

然而熱潮才剛興起，卻有山友質疑，台中近期包括垃圾山、廚餘處理等問題爭議，如今連大坑這種人潮穩定景點也停止收運垃圾，似乎反映市府內部出現管理壓力，但也有民眾主張，上山就應該做到「垃圾不落地」，把垃圾帶下山。

台中市風景區管理所則澄清說，與觀音亭管委會協商，決定試辦停收垃圾，養成「無痕山林」良好觀念，事實也證明，雖一度有垃圾堆積，但之後收掉垃圾桶，民眾也不會亂丟垃圾，配合程度超過預期。

台中市大坑風景區觀音亭景觀休憩平台，上月甫完工啟用。 （記者許國楨攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法