新北毛寶貝耶誕趴 10大遊具免費玩

新北市長侯友宜出席「毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴」，與毛小孩合照。（記者羅國嘉攝）

新北市「毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴」昨天在板橋車站站前廣場登場，市長侯友宜表示現場有十大寵物遊具免費玩，並公布十條民眾票選的新北寵物旅遊路線，其中淡水紅樹林、竹圍老街奪下最高票，成為最受歡迎的毛寶貝出遊景點。

今年耶誕趴以「狂想曲樂遊」為主題，結合音樂、互動與趣味活動，活動內容多元，包括寵物友善市集、義剪、毛寶貝寫真區，並提供「寵物認養」、「狂犬病疫苗免費施打」與「晶片登記」等服務，完成後可獲新北幣獎勵序號。

請繼續往下閱讀...

最受矚目的「毛寶貝趣味競賽區」，設置有十項大型遊具，包括蹺蹺板、栓繩力柱、咬繩、平衡木、平台走梯、鑽圈、雙平台、平台爬板、跳杆及鑽桶等，讓寵物盡情奔跑、訓練體能與增進互動，將持續開放至十二月廿八日，侯友宜歡迎民眾帶毛寶貝來新北玩。

新北動物保護防疫處也透過遊戲推廣正確的寵物行為訓練理念，協助飼主在輕鬆體驗中學習照護與引導方式。

昨天也公布十條寵物旅遊路線，包含淡水紅樹林與竹圍老街遊、白沙灣逐浪小旅行、烏來泰雅文化與桶後山林秘境、小碧潭河岸與和美山散步、野柳奇岩與金山海岸之旅、金山溫泉街與海岸行、大頭狗岩與九份海景遊、八里左岸的海岸慢行、淡蘭古道健行與深坑風情、三重空軍一村與河濱輕旅行。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法