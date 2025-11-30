為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    平溪線鐵道3站可放天燈 遊客︰不怕被罰了

    2025/11/30 05:30 記者盧賢秀／新北報導
    台鐵開放平溪線十分、天溪和青桐3站鐵道限時段讓民眾放天燈，首日有許多觀光客開心放天燈。（記者盧賢秀攝）

    台鐵開放平溪線十分、天溪和青桐3站鐵道限時段讓民眾放天燈，首日有許多觀光客開心放天燈。（記者盧賢秀攝）

    十分、平溪、菁桐限定時間試辦 觀光客一早湧入表示開心

    台鐵平溪線因強降雨路基坍塌，施工搶修停駛到明年一月底，台鐵公司昨天起試辦開放十分、平溪、菁桐三車站在限定時間讓民眾施放天燈，昨天有許多觀光客在十分站鐵軌放天燈，相當開心。

    商家希望這「期間限定」過後，台鐵公司提出配套措施修改鐵路法，固定時段開放遊客能夠在鐵道放天燈，比較安全也對天燈產業文化有幫助。

    開放每週六、日及明年元旦假期

    台鐵平溪線停駛期間試辦開放十分、平溪、菁桐車站軌道可施放天燈，從昨天起至明年一月四日，每週六、日及明年元旦假期，每天早上八點至晚上八點。

    昨天開放第一天，天氣很好，有許多觀光客一早湧入十分老街，有不少來自日本、韓國的觀光客，在鐵軌上放天燈，不用擔心火車來也不怕被罰，遊客紛紛在天燈上寫了身體健康、平安幸福、家庭和樂、兒孫滿堂等願望，並在鐵道上拍照，看天燈冉冉升空，遊客玩得很開心。

    商家︰試辦過後盼台鐵提出配套措施

    商家說，鐵道上放天燈背景很漂亮，所以遊客很喜歡在這裡放，但火車來了也很危險，過去大家遊走在法律灰色地帶，被檢舉就會被罰錢；民眾擠在鐵道旁老街上放天燈，假日人多也很塞。現在平溪線停駛，試辦限定時段讓民眾在軌道放天燈，大家都開心，他們也希望試辦期間過後，台鐵公司能提出配套措施並修改鐵路法。

    立委︰將推動鐵路法第57條修法

    立委廖先翔指出，今年八月知名旅遊YouTuber「菜苔苔與菜生生」在平溪線鐵軌上放天燈被開罰，引發社會對於平溪「天燈文化」與「鐵路法規」衝突的關注，他積極協調爭取鐵道局及台鐵公司支持，在不影響平溪線搶修工程前提下，開放十分、平溪和菁桐三站特定路段讓民眾施放天燈，也為推動鐵路法第五十七條修法建立基礎。

    平溪區公所表示，鐵路法規定「行人、車輛不得侵入鐵路路線」，地方也很困擾，區公所將提供地方需求給台鐵公司評估，希望適度調整法令，跟社會發展趨勢能一致，良性發展。

    許多遊客表示不用擔心火車經過，可以安心施放天燈。（記者盧賢秀攝）

    許多遊客表示不用擔心火車經過，可以安心施放天燈。（記者盧賢秀攝）

